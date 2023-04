El Grupo USA H.Mislata busca llenar La Canaleta para sellar el pase a la final a cuatro

El Grupo USA Handbol Mislata UPV está a un paso de sellar su pase a la final a cuatro de ascenso a DH Oro. La victoria contundente en Pontevedra ante el Asmubal Meaño (21-35) deja muy pocas opciones al equipo gallego. Por eso el equipo de Mislata quiere vivir el partido, último de la temporada del equipo senior Plata, con las gradas de La Canaleta repletas de público. El club ha desplegado una campaña de promoción del choque para que el mítico pabellón se llene. A la promoción en los colegios y comercios de Mislata se ha unido un llamamiento a todos los que disfrutaron en el pasado de la época brillante del club tanto a nivel nacional como internacional para que apoyen en este momento clave de la temporada. La entrada es gratuita y se espera una gran ambiente.

Para las jugadoras también es importante poder ver las gradas con los aficionados apoyando. “Yo nunca he jugado con todo el pabellón lleno y me gustaría que este último partido de la temporada en casa fuera especial. Sacamos una buena diferencia pero no fue un partido fácil y seguro que ellas quieren venir aquí a ganar también. No podemos confiarnos. Queremos disfrutar con nuestro público” afirma Gema Soler, jugadora formada en la cantera de Mislata.

En lo puramente deportivo, la eliminatoria quedó sentenciada en la ida y el equipo ya trabaja en jugar este sábado y ver quiénes serán los rivales en la fase final. El Grupo USA es el único equipo de las cuatro eliminatorias que dejó listo para sentencia su pase ya que en las tres restantes, dos se resolvieron por tan sólo un gol de ventaja de los equipos locales (Sabadell y Helvetia) y la tercera el Ikasa lleva una renta de 6 goles frente a las canarias de Puerto del Carmen uno de los equipos favoritos para el ascenso.