Este ha sido el discurso de Layhoon en la Junta General de Accionistas del Valencia

La Junta General de Accionistas del Valencia se ha llevado a cabo en el palco VIP del estadio de Mestalla. Finalmente Kiat Lim, hijo de Peter, no ha estado de forma presencial pero si remota según afirmaba el secretario del consejo Germán Cabrera.

La presidenta Layhoon ha arrancado con este duscurso:

“Buenos días, accionistas.

Bienvenidos a la Junta General de Accionistas.

Antes de pasar a las preguntas y proceder con la votación de las resoluciones, como está previsto en el orden del día, me gustaría hacer un análisis de la temporada 2022-23.

SITUACIÓN FINANCIERA

Como uno de los principales propósitos de esta Junta General de Accionistas es aprobar las cuentas anuales, primero quiero compartir con vosotros una descripción general de los resultados del ejercicio económico 2022-23, que muestran una importante mejoría con respecto al ejercicio anterior. El balance de pérdidas y ganancias refleja unas pequeñas pérdidas antes de impuestos de 1,2 millones de euros frente a las pérdidas de 44 millones de euros que tuvimos en el ejercicio anterior.

A pesar de que hemos ingresado 3,1 millones de euros menos por derechos de televisión, hemos logrado un aumento de 9 millones de euros en los ingresos netos, lo que supone un incremento del 8,2%. Esto se debe principalmente al aumento de los ingresos por competiciones (procedentes del ticketing y de la Supercopa de España) de 5,6 millones de euros, los ingresos por los abonos de temporada de 4 millones de euros y los ingresos comerciales, incluidas las tiendas, de 2,5 millones de euros. Sin las restricciones causadas por la pandemia del COVID-19, nuestra asistencia media en la temporada 2022-23 fue de 41.667 espectadores, frente a los 32.063 de la temporada anterior, y el número de abonados también aumentó, de 31.974 a 36.037.

Como destacamos en la Junta General de Accionistas del año pasado, nuestras pérdidas sólo pueden mejorarse obteniendo mayores ingresos, teniendo un coste de plantilla sostenible a la vez que somos competitivos y siendo capaces de generar un beneficio regular de la actividad de traspaso de jugadores.

Durante la temporada 22-23 hemos reducido la deuda neta en 44 millones de euros y, lo que es muy importante, también hemos mejorado el fondo de maniobra, que ha pasado de 149 millones de euros negativos a 96 millones de euros negativos, lo que supone una reducción del 36%, por un importe de 53 millones de euros: esto es resultado de las medidas de reducción de costes y la capitalización del préstamo por parte de Meriton.

A pesar de la reducción que se ha venido llevando a cabo en los últimos años, la deuda sigue siendo elevada y el servicio de la deuda, con el aumento de los tipos de interés, sigue absorbiendo grandes recursos del Club. A nivel económico no existen atajos que nos permitan cambiar radicalmente nuestra realidad financiera de la noche a la mañana, ya que de media tenemos compromisos contractuales de 4 años con los jugadores. Eso significa que necesitamos varias temporadas para recuperar nuestra salud financiera. Pero los resultados en 2022-23 muestran claramente que estamos en el buen camino para mejorar nuestra salud económica.

A nivel estratégico, nuestro plan financiero sigue siendo el mismo. Es decir, reiniciar la construcción del Nuevo Estadio tan pronto como podamos, cuando tengamos las licencias y el plan de desarrollo urbanístico aprobados, y vender las parcelas del actual Camp de Mestalla una vez terminado el Nuevo Estadio para pagar los préstamos.

Soy plenamente consciente de que un desequilibrio económico o un ejercicio de reducción de las perdidas no es algo que se “celebre” o que interese a los aficionados, pero debemos afrontar la dura realidad de que necesitamos mejorar la salud financiera del Club y permitir la financiación necesaria para acometer el importante proyecto de terminar el Nuevo Estadio. Todas estas medidas que el Club ha abordado persiguen un único objetivo, que es mejorar la situación financiera del Valencia CF.

Estoy segura de que durante las últimas semanas habrán leído muchas noticias en los medios de comunicación sobre la situación financiera y las crisis a las que se enfrentan otros clubes españoles. En el Valencia CF, ante estas dificultades, contamos con el firme apoyo del accionista mayoritario. A lo largo de los años, Meriton ha concedido un total de aproximadamente 190 millones de euros al Valencia CF (incluyendo los recientes 35 millones de euros a junio de este año) y más del 80% del préstamo de Meriton ha sido capitalizado sin amortización.

NUEVO ESTADIO

A continuación, me gustaría ponerles al día sobre nuestra situación con el Nuevo Estadio. Durante la Junta General de Accionistas de diciembre de 2022, expliqué los problemas que hemos tenido relacionados con el Nuevo Estadio y no los repetiré aquí.

Desde el comienzo de la temporada pasada hemos hecho muchos esfuerzos por normalizar nuestras relaciones con todas las partes involucradas. Debido a las elecciones de mayo de este año, no hubo ningún acuerdo ni discusión concreta entre el Club y el anterior Ayuntamiento. Sin embargo, durante el mismo periodo, nos alegramos de haber podido acordar los términos del plan de desarrollo urbanístico. Esto permitió que el proceso de desarrollo urbanístico avanzara hacia los siguientes pasos y pasara por todos los procedimientos necesarios, incluida la finalización del trámite de consulta pública.

Tras las elecciones, en el mes de octubre, el nuevo Ayuntamiento manifestó su intención de que sólo iniciaría la negociación de un convenio urbanístico con el Club una vez que el Valencia CF hubiera reanudado la construcción del Nuevo Estadio. Ante esta nueva dirección, estamos ahora trabajando con todas las partes con el objetivo de obtener las licencias y la aprobación del plan de desarrollo urbanístico lo antes posible. Y, como habréis podido comprobar, hemos estado trabajando en silencio porque es la mejor manera.

Nuestra posición nunca ha cambiado con respecto al Nuevo Estadio desde mi llegada la temporada pasada. De hecho, tomamos una decisión proactiva para adoptar el enfoque ECUV y OCA para la solicitud de las licencias. Ya habíamos presentado el certificado B1 al anterior Ayuntamiento el 21 de abril de 2023 y actualmente estamos trabajando para finalizar el resto de certificados, que deberían estar listos para presentarlos al Ayuntamiento dentro de unas semanas. El planteamiento de ECUV y OCA facilitará una solicitud más rápida y agilizará la aprobación de las licencias por parte del Ayuntamiento.

El Nuevo Estadio nos va a costar más de 340 millones, con un coste medio de unos 5.000 euros por asiento, comparables al de los estadios del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao. En cuanto obtengamos las licencias y hayamos finalizado el cálculo de costes, estaremos encantados de compartir con nuestros aficionados más detalles sobre el Nuevo Estadio.

Como sabéis, nuestra futura casa está diseñada como ‘destination venue’ y está planteada para tener actividad los 365 días del año segmentada para diferentes tipos de aficionados y visitantes valencianos. En muchos aspectos, el Nuevo Estadio va a permitir al Club crecer y seguir el ritmo de los cambios en el mundo del fútbol. Las nuevas instalaciones nos permitirán poner en práctica ideas nuevas y creativas para atraer a nuestros seguidores, mejorar la experiencia de los aficionados y conectar con las generaciones jóvenes de formas nuevas y emocionantes. El Nuevo Estadio aportará nuevas fuentes de ingresos al Club y esperamos que también dinamice la economía local, aumente el empleo y sea un lugar emblemático para el deporte, el ocio y el entretenimiento en la ciudad.

No me canso de repetir que es un proyecto importante para el Club y estamos preparados para completarlo. El Nuevo Estadio es el futuro del Club y tiene que ser ahora. Aunque ha sido un camino difícil y complicado, pero para mí es ahora o nunca.

Otro aspecto ligado a la gran actividad que supone el Nuevo Estadio es la posibilidad de que Valencia sea subsede del Mundial 2030, algo que generaría un impacto para la ciudad enorme a todos los niveles y para muchos sectores. El Valencia CF siempre pone de su parte para apoyar a la ciudad y a la sociedad valenciana. Si podemos, queremos ayudar a la ciudad de Valencia y por eso hemos decidido participar en esta candidatura. La carta conjunta presentada por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Club es una prueba de nuestra cooperación. Está claro que el proyecto del Mundial es bueno para la ciudad.

SITUACIÓN DEPORTIVA

Cuando regresé al Club en verano de 2022 no imaginé que nos fuésemos a enfrentar a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La segunda mitad de la temporada pasada fue muy dura para todos, pero aquellas imágenes de nuestros aficionados llenando las gradas rivales en Almería, Elche, Cádiz, Vigo, Palma de Mallorca y Sevilla, haciendo cientos de kilómetros en autobús, barco o avión, me abrumaron. No habríamos superado este difícil momento sin el apoyo incondicional y la fe inquebrantable de nuestros aficionados. Me gustaría aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los aficionados del Valencia CF de corazón.

Venimos de una temporada difícil, llena de lecciones valiosas que hemos extraído con tal de asegurar que no vamos a volver a sufrir otra vez. Como verbalicé a principio de la temporada, el objetivo deportivo del equipo debe pasar por crecer y mejorar, partido a partido. Este equipo tan joven y con potencial se merece esa confianza y tranquilidad. Una vez no estemos sufriendo, podremos ir más allá y ver hasta dónde podemos llegar.

Todos queremos un Valencia CF grande y que gane muchos partidos. Sin embargo, hemos aprendido de la temporada pasada y de LaLiga que un alto coste de plantilla no necesariamente nos garantiza buenos resultados. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de una plantilla? ¿Un menor coste de plantilla está necesariamente reñido con ser competitivo? ¿Significa eso que estos jugadores se sentirán menos orgullosos de jugar en el Valencia CF?

Para mí es importante observar el perfil y el rendimiento de los jugadores y, como equipo, ver cuál es su capacidad de rendimiento. Puedo decir que para nosotros el hecho de deshacernos de varios jugadores de alto coste en verano no nos ha perjudicado a nivel competitivo y ha sido una oportunidad para limpiar el vestuario. Hoy tenemos un equipo unido, comprometido, que se identifica con los valores del Club y también en los valores inculcados por nuestro entrenador, Baraja. Nadie mejor que Baraja sabe lo que se necesita para representar a este Club y para crear un Valencia CF con una fuerte identidad, que sea temido y respetado por nuestros rivales. Tomamos la decisión de apostar por él con total y absoluta confianza en que podía liderarnos y por eso nos hemos comprometido con él por dos temporadas. Ha desatado el potencial de nuestros jugadores, tanto jóvenes como veteranos, para que trabajen duro para conseguir los objetivos.

Los ajustes son siempre impopulares, pero puedo asegurar que en este caso eran necesarios. La temporada es larga y muy exigente, pero quiero destacar la valentía y el duro trabajo de nuestros jugadores. Están haciendo un gran trabajo. A pesar de las últimas derrotas, debemos seguir animándoles. Son jóvenes y necesitan el apoyo de todos nosotros, especialmente de nuestra afición, para que ganen más partidos.

También me gustaría mencionar el buen trabajo realizado por el personal de las áreas deportivas: Desde la dirección deportiva (Corona) hasta el entrenador del primer equipo (Baraja) y desde el VCF Mestalla (Angulo) hasta el staff de la Academia VCF. Tenemos un funcionamiento verdaderamente integrado desde el primer equipo hasta la Academia VCF.

Hoy el Valencia CF cuenta con una plantilla muy profesional y comprometida con este Club. Por ello, hemos vuelto a ser reconocidos dentro del Plan Impulso de LaLiga por el buen trabajo demostrado con el objetivo de situarnos en lo más alto de la clasificación a través de los distintos verticales.

La temporada pasada, en los momentos de mayor dificultad, los jugadores de la Academia VCF dieron un paso al frente para ayudar. Fueron comprometidos y decisivos a la hora de demostrar su capacidad de aportar y, como resultado, algunos de ellos se han ganado un puesto en el primer equipo. Se lo merecen.

El Club invierte cada año grandes cantidades en la Academia VCF. Se trata de un fuerte compromiso para construir una academia excepcional con el objetivo de garantizar que los jóvenes jugadores estén preparados para la élite. Y esta temporada ha vuelto a demostrar la fuerza, la profundidad y la capacidad de nuestra cantera: el último informe del CIES Football Observatory de este año nos ha clasificado como la 4ª mejor academia de Europa por tener el mayor número de jugadores de élite jugando en las 5 principales ligas europeas.

Todo el mundo sabe lo que el Valencia CF es capaz de hacer y lo que ha conseguido a lo largo de la historia. Nosotros, en el Club, no lo olvidamos. Aún nos queda mucho por mejorar y vamos a hacer todo lo necesario para seguir creciendo a pesar de todos los retos.

A todos los valencianistas, vuestra pasión es nuestra mayor inspiración y vuestro apoyo es muy importante para nuestro trabajo.

Muchas gracias por vuestra atención. AMUNT Valencia!”