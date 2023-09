Baraja: "La expulsión de Amallah es un error que no puede cometer"

Derrota del Valencia en Mestalla ante la Real Sociedad 0-1 que deja tocado al Valencia. También en forma de lesiones, Gayá y Thierry se retiraron con molestias y los valencianistas acabaron jugando con dos centrales, Cenk y Mosquera, en la posición de lateral.

El encuentro tuvo un antes y un después con la expulsión de Amallah. El marroquí vio una segunda amarilla por soltar el brazo cuando ya tenía una cartulina. Para Baraja "es un error que no puede cometer". Y añadía que "la primera acción es de amarilla clara y la segunda saca el brazo. Es un error que no debe cometer. Si en un partido que vas perdiendo te quedas con diez, se complica mucho más. Con 11 aun tienes opciones de encontrar el partido en la segunda parte. Son cosas que tenemos que aprender. Debemos intentar acabar con 11. Debe aprender a que hay determinadas acciones en las que no te puedes equivocar. Nos ha provocado que la segunda parte fuera más compleja en cuanto a esfuerzos y en cuanto a lo que pedía el partido".

Para el técnico del Valencia su equipo "ha competido hasta el final, ha sacado orgullo, casta, corazón y hemos tenido nuestras opciones. Sabíamos que si manteníamos el 0-1, en cualquier acción a balón parado podíamos encontrar el empate. Hemos tenido alguna situación. Tenemos que aprender que, en este tipo de partidos, contra equipos de esta categoría, no nos pueden pillar en una acción inesperada".

Entiende Baraja que "si nos vamos a las ocasiones, creo que hemos tenido claras la de Amallah que saca Remiro y ellos han tenido una. Entre una y una, ellos han hecho gol y nosotros no. Y luego nosotros hemos tenido llegadas, situaciones, centros laterales, alguna acción de balón parado. Hemos tenido también la de Javi Guerra casi en la última acción del partido. Nos hemos mantenido en el partido. El esfuerzo ha sido buscando el empate. No nos hemos rendido nunca y nos hemos mantenido firmes en la segunda parte. Hemos mantenido la cara al partido y esto es lo más destacable. Teníamos delante a un equipo que es capaz de manejar muchos registros, que juega bien, tiene calidad y nos podía haber hecho mucho daño. Creo que el trabajo de los chicos es lo que ha hecho que el partido estuviera abierto hasta el final".

Plantilla corta

Sobre la plantilla corta que hoy se ha hecho más evidente cuando dos centrales han tenido que jugar en la posición de lateral izquierdo y derecho manifestaba que "esa valoración ya no tiene sentido hacerla. La situación es la que tenemos, los jugadores que tenemos y la plantilla que tenemos. Otra vez volver a lo que hemos hablado durante tanto tiempo es absurdo y no vengo aquí a lamentarme de nada. Tengo que venir aquí a valorar el partido".

Sobre Jesús Vázquez

Hoy se ha conocido, según el parte médico oficial, que el futbolista ha sufrido un "trastorno neuromotor que apareció de forma aguda hace unas semanas".

Era el propio futbolista quien a través de sus redes lo hacía público. "Tras varios días en silencio y de incertidumbres, Gracias a Dios después de 5 días ingresado, podría haber sido un susto mayor y haber tenido que dejarlo todo. Pero creemos que todo ha salido bien. Espero poder comenzar con la rehabilitación cuanto antes y poder estar de vuelta junto a todos mis compañeros. En momentos como estos son en los que realmente te das cuenta de lo que vale la pena y lo importante que es la familia y la gente que te quiere, gracias a todos por los mensajes de preocupación. Toda la suerte del mundo para esta noche, estaré apoyando y dando fuerza como uno más. Volveremos", afirmaba el valencianista.

Sobre esto reconocía Baraja que "es un tema que me tenía muy preocupado. Es un jugador importante para notros, joven y con futuro. Hemos pasado unos días muy difíciles porque no sabíamos los motivos de sus molestias. Además, es un chico fenomenal y que se merece lo mejor. Una vez que se ha hecho el estudio completo de todas las situaciones posibles, ya tenemos un punto de partida. Trataremos que esté lo antes posible con nosotros, pero es un problema difícil de gestionar porque es un tema de salud. Deseamos que pronto se recupere porque lo vamos a necesitar. También hay que tratar estas cosas con mucho respeto y con mucho cuidado porque es un chico joven al que tenemos que tratar de ayudar. Quiero que sepa que vamos a estar con él y que espero que esté pronto con nosotros".