Andrés Fernández celebra su renovación "como si hubiera subido de la cantera"

Andrés Fernández se siente orgulloso por poder continuar en el Levante UD: "Siento la grandísima suerte de jugar otro año mas. Lo celebro como si hubiera subido de la cantera y orgulloso de poder hacerlo en un club como este".

Pese a ello, reconoce que ha sido un poco raro porque llegó "con la liga empezada y ha costado cambiar esa mentalidad de estar pensando tanto en lo que había pasado. Se esta intentando construir algo muy bueno con gente joven".

Reconoce que ha habido intereses de otros clubes pero insiste que tiene "muy claro que hasta el 31 de mayo no pensaría nada de otro club".

De cara al futuro. el guardameta levantinista analiza la posible llegada de Calero, con quien coincidió en el pasado: "el club no nos ha transmitido nada, pero no puedo decir nada que no se vea. Es tal y como reflejan sus ruedas de prensa y en el día a día con sus equipos".

Play-off de ascenso

Sobre las circunstancias del equipo con respecto al play-off, Andrés lamenta no poder contar con cuatro puntos más: "Nos han faltado cuatro puntos más. No se si es por los entrenadores, jugadores o si el VAR nos hubiera sonreído más. Dentro de dos semanas será el momento de analizarlo".

No se esta utilizando bien el VAR. Hay partidos en los que se lo tienen que hacer mirar

Andrés Fernández es consciente de lo complicado que es lograr la clasificación para la promoción de ascenso pero incide que "tenemos un partido y tenemos opciones aunque sean rocambolescas. Tenemos que salir a ganar".

"El tema de obligación no es la palabra. Este año esta todo igualadísimo. Las diferencias son muy pocas entre plantillas. Poner una obligación no es lo correcto", finaliza el guardameta del Levante UD.