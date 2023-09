Musonda finaliza etapa con el Levante UD

Charly Musonda Junior ya es pasado del Levante UD. En el día de hoy, el club ha emitido un comunicado oficial en el que se anuncia que el extremo se desvincula y no cumplirá el segundo año de contrato inicialmente firmado.

Tal y como avanzó Onda Cero, desde el Levante UD se tenía la intención de rescindir el contrato del futbolista belga y se iba a trabajar en la fórmula más beneficiosa para todas las partes para lograrlo, pese a la demora final. Musonda no había sido inscrito en LaLiga y, salvo no llegar a un mutuo acuerdo al final del mercado, no se tenía intención de hacerlo dadas las limitadas condiciones económicas y por el pobre rendimiento del jugador.

A pesar de haber contado con alguna propuesta de ligas menores, Musonda no valoró positivamente ninguna de estas. Tal y como trasladaron desde el entorno del futbolista, la intención era seguir en Orriols este segundo año y tratar de reivindicarse deportivamente. Incluso plantearon ejercer los dos años opcionales establecidos tras su llegada, a modo de renovación anticipada y con unas condiciones más ajustadas, sin contar con el visto bueno de la entidad valenciana.

Musonda tuvo COVID durante el inicio de la pretemporada, pero Javi Calleja no ha contado con él en ningún momento tras su recuperación, con tiempo más que suficiente para cambiar su opinión. No sería hasta el último compromiso veraniego contra el Leganés cuando sí fue incluido en una convocatoria y dispuso de quince minutos de juego. En esta última semana se intensificaron las negociaciones para acordar una desvinculación en la que Musonda renunciará a una mínima parte de su ficha.

De hecho, el propio técnico levantinista confirmaba tras la victoria contra el Burgos que había “un tema contractual que deberá terminar de solucionarse”. Por el contrario, días más tardes, el director deportivo no quiso pronunciarse públicamente y echó balones fuera.

Tras ser una de las apuestas personales de Felipe Miñambres, Musonda se confirma como otro de los fracasos de la pasada temporada. El atacante se marcha por la puerta de atrás, sin haber encontrado sensaciones y con un pobre bagaje de menos de 500 minutos disputados debido también a constantes problemas físicos.