Mumbrú: "Estar en el 'play-in' sería una ilusión pero no estar no sería una decepción"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, recordó que, a diferencia de la ACB donde sí tienen una exigencia más alta, el club no se ha impuesto como objetivo clasificarse para el 'play-in' de la Euroliga, algo que dijo que sería una ilusión conseguir pero que no implicaría una decepción no hacerlo.

"No estar en el 'play-in', en el 'top 10', no sería una decepción y vamos a luchar hasta el final por estar. Todo pasa por el jueves. En la acb tenemos obligaciones mucho más altas, en la Euroliga sería una ilusión estar ahí y jugar algo que no se ha jugado. Estamos luchando con Efes, Milán, Zalgiris.... hay una serie de equipos que su nivel te dice cómo está la Euroliga este año", explicó en una rueda de prensa previa al choque ante el ASVEL.

"No he hecho los cálculos y se lo he dicho a los jugadores, no quiero el 'cuento de la lechera' lo primero es hacer la faena y ganar al ASVEL. Todo el mucho piensa que no se juega nada, pero tendrán cero presión y nosotros sí la tendremos por hacer un buen partido", apuntó.

El ASVEL, rival complicado

El equipo valenciano recibirá al equipo francés en la Fonteta y la semana que viene visitará al Partizan en la última jornada de la fase regular, tras la que deberá estar en la novena o la décima posición para disputar ese cruce de acceso a cuartos.

No estar en el 'play-in', en el 'top 10', no sería una decepción y vamos a luchar hasta el final por estar

"El del ASVEL es un partido fundamental para tener aspiraciones hasta el final en el 'play-in'. Tenemos la suerte de jugar en casa ante un equipo que después de todo lo que han sufrido el año está jugando muy buen baloncesto. Ganaron a Efes y estuvieron a punto de ganar al Mónaco", recordó.

"Están jugando un buen baloncesto, en ataque están más sueltos y sabemos que tenemos que estar muy bien en nuestras cosas. Hemos de estar muy pendientes de (Youssoupha) Fall, no tenemos gente alta para contrarrestarlo, y tenemos que hacerlo entre todos y estar atentos también su juego exterior". añadió.

Tras la derrota sufrida el domingo en la pista del Gran Canaria, Mumbrú aseguró que hicieron 34 minutos "muy buenos" pero que no pueden permitirse cuatro minutos como los que les costaron el partido. "No podemos hacer eso, tenemos que hacer el partido completo. Hemos de saber qué nos jugamos" deslizó.

El entrenador habló del papel de Jared Harper, que no ha participado por decisión técnica en los últimos seis partidos, y que podría tener más protagonismo ante el mal momento de Kevin Pangos. "Podríamos cambiar su papel, contamos con los quince. Os dije que quería cerrar un poco el equipo pero si alguien no acaba de arrancar y otros demuestran cada día que puede estar, rotaremos para tener el mejor equipo posible", avanzó.