Mouctar Diakhaby: "Cuando esto le pasaba a un jugador del Real Madrid, las cosas se hacían enseguida"

El futbolista del Valencia CF Mouctar Diakhaby, concentrado con su selección para la Copa Africana de Naciones, ha concedido una entrevista a BeFootball en la que repasa toda su trayectoria en el Valencia, y las principales situaciones que se han dado en los últimos años, desde los polémicos insultos que sufrió en sus carnes hasta la salida de Marcelino.

La temporada pasada, el central francés no posó junto a la pancarta 'Racistas, fuera del fútbol'. Aquello se dio por "cosas que pasaron en mi propio estadio. Es cierto que mi club reaccionó bien, expulsando de por vida a algunos aficionados. Son decisiones muy buenas, pero es cierto que, por mi parte, encuentro que La Liga no completó las investigaciones. Intentaron ahogar a los peces, no dar una mala imagen de La Liga, por eso decidí no estar detrás de este cartel de La Liga. Cuando esto le pasaba a un jugador del Real Madrid, las cosas se hacían enseguida. No tengo nada contra La Liga ni contra nadie. A veces el sistema es así. Pensé que era bueno hablar de ello, poner consignas, pero tenemos que actuar con fuerza, con sanciones fuertes. En ese momento estaba en desacuerdo con La Liga en general".

Insultos a Vinicius

Respecto de lo sucedido con el jugador del Madrid, el francés señala que el de Mestalla "no fue el primer incidente. Vinicius sufre muchos actos racistas. Es humano estar enojado con un jugador. 'Vini' es provocador, pero hay límites. No porque nos comportamos de esta manera en el terreno que voy a permitirme denigrar a vuestra raza. En ese momento descubrí que La Liga no reaccionaba con suficiente fuerza con las sanciones".

Su experiencia en La Liga ha ido evolucionando con los años, y no esconde que el atractivo que tenía hace unos años se ha perdido. "Ya no tenemos la misma ilusión desde que se fueron jugadores como Messi y Ronaldo, no lo podemos negar. Pero el nivel general es muy alto", explica Diakhaby.

Cuando hay equipos como el Real, el Barça, el Atlético o incluso el Sevilla "es un campeonato de calidad. Puedes desplazarte a cualquier ciudad de España y perder. Es un campeonato en el que no puedes dejar escapar demasiado. Lo vimos el año pasado, donde nos salvamos por poco del descenso. Sin embargo, Valencia tiene cierto nombre en España. Cada equipo tiene buenos atacantes y tiene sus armas, personalmente, cada vez me resulta más difícil", ha dicho el internacional por Guinea.

La salida de Marcelino y su crecimiento en el Valencia CF

Desde que llegó al Valencia hace ahora 6 temporadas, ha disputado 174 partidos con la camiseta del club, por los que ha pasado todo tipo de situaciones y momentos. "El tiempo vuela, seis años es enorme. No necesariamente me doy cuenta. Pasé por todos los momentos. Hay períodos que han pasado, ya sean positivos o negativos. En general estoy bastante satisfecho con lo que he podido conseguir en mi club. Espero seguir así", ha dicho al medio francés.

Hubo un proyecto determinado al principio "cuando estaba con Marcelino. Además es Pablo Longoria quien viene a buscarme. Había un marco, pero estos dirigentes se fueron con el entrenador. Cuando estuvieron presentes, todo salió bien, pero luego, lamentablemente, el proyecto fracasó. Durante estos años, los jugadores empezaron a marcharse. Con el paso de las temporadas, los jóvenes del centro de formación se han ido incorporando al grupo".

El Valencia de hoy "es un club en reconstrucción, en cualquier caso, este año va bastante bien. Hay gran parte del plantel que juega en el centro de entrenamiento, nunca había visto un equipo tan joven (risas). ¡A veces me encuentro en el campo y soy el mayor! Con la gente joven y el fútbol actual, es difícil buscar plazas europeas, pero esperamos volver pronto", ha comentado Diakhaby.

El camino que sigue ahora el club "creo que es el correcto, en el sentido de que los jóvenes que hayan adquirido experiencia podrán luchar por plazas europeas. Hay un buen entrenador (Rubén Baraja), seguimos trabajando con estos jóvenes que están saliendo del centro formativo", ha concluído.