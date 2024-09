Montero: "Con mi talento todo saldrá con naturalidad, no hay que presionarse"

El exterior dominicano Jean Montero aseguró este jueves en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que con trabajo los resultados siempre llegan y que con el talento que sabe que tiene lo harán con naturalidad por lo que dijo que no se debe presionar.

"Mi padre me enseñó cuando era más joven que las expectativas no son buenas, porque cuando no salen como tú quieres te obsesiones y he tenido muchas decepciones en mi vida en mi carrera. No me hago muchas expectativas. Simplemente trato de disfrutar el día día, de mantener los pies en la tierra con esfuerzo y trabajo los resultados salen por sí solos", apuntó el nuevo jugador del equipo de Pedro Martínez.

La gente dudaba y estoy tratando de mejorar mucho en defensa en esta pretemporada

"La adaptación hasta ahora ha sido positiva. La gente dudaba y estoy tratando de mejorar mucho en defensa en esta pretemporada. A veces me siento un poco cansado pero normal. Llevo haciendo un gran trabajo desde el verano enfocado en el juego de Pedro. Con mi talento todo saldrá con naturalidad, no hay que presionarse, al final sale solo", añadió.

Contento de llegar a Valencia

En un acto celebrado en la sede de 'B Travel', colaborador del club, Montero dio las gracias por la confianza y la oportunidad de "defender el escudo de este gran club", algo que dijo que asume sin miedo.

"La dedicación, esfuerzo y las ganas de competir por defender el club, siempre van a estar aquí. Voy a dar el 100 por 100. Vengo de Dominicana soy un guerrero y siempre lo demuestro en la pista. No tengo miedo de muchas cosas, la verdad. Amo este juego, el baloncesto y estoy muy orgulloso de estar aquí. Espero que este año nos divirtamos", apuntó

Montero dijo que el juego que quiere establecer Pedro Martínez les tiene "siempre corriendo" y que se adaptan a esos "cambios de ritmo tan repentinos". También dijo que la lesión del exterior Chris Jones no es algo que deba suplir un solo jugador y se mostró convencido de que lo lograrán.

El dominicano habló también de sus referentes de juventud. "Siempre veía a Kobe Bryant por eso mi numero es el 8, el 24 lo mantengo un poco en la distancia. Luego cuando se retiró seguía mucho el juego de Paul George", explicó.

"Siempre trato de mantener los pies sobre la tierra, me faltan aún muchas cosas por aprender y la experiencia hay que tomarla por el buen sentido, aprovecharme de eso y ayudar a los que no la han adquirido. Soy una persona muy humilde y trato de mantener los

pies sobre la tierra", afirmó,

Enric Carbonell, director general del Valencia recalcó que Montero "fue el mejor joven de la liga la temporada pasada y es tan joven que puede volver a optar a serlo en esta temporada".

"Los que le vimos en el Adidas Next Generation de València ya vimos a un chaval con muchísimo talento que divertía en la pista. Para los que venimos siguiéndote mucho tiempo no es ninguna sorpresa lo que no ha sido una sorpresa pero si algo añadir es tu capacidad de trabajo", le dijo.

"Hemos visto desde el primer día llegar el primero e irte de los últimos. Estás siempre con las orejas bien abiertas, escuchando las indicaciones de los entrenadores. Ese es el camino del éxito. Llevas muchos años fuera de casa muchos años persiguiendo este sueño y creo que tienes las dos cosas clave. Sabíamos que tenías el talento y ahora estamos viendo que tienes al trabajo y esfuerzo como club te vamos ayudar para que esperemos que tú nos ayudes a llegar a nuestro objetivos", le requirió.