Miñambres: "Tenemos un pequeño margen y siempre está la posibilidad de traer a jugadores sin contrato"

Felipe Miñambres, máximo responsable en lo deportivo del Levante UD, ha atendido a Onda Deportiva Valencia en directo para analizar el mercado, probablemente el más complejo, que acaba de cerrar el conjunto de Orriols.

Pese a la deuda que supera los 100 millones de euros, con la Ciudad Deportiva y Estadio paralizados y despidos casi diarios, el club ha conseguido liberar masa salarial y cubrir la plaza que dejaba el central portugués Vezo con Maras, para no debilitar el equipo en lo deportivo.

Salimos muy reforzados en lo económico en este mercado y veremos en lo deportivo, no tiramos cohetes pero estamos contentos

Desde la salida de Vezo hasta ayer "todo ha sido más intenso de lo normal porque le mercado terminaba allí un día antes por la hora y porque mandaron tarde la propuesta. Salimos muy reforzados en lo económico en este mercado y veremos en lo deportivo, no tiramos cohetes pero estamos contentos", ha declarado Miñambres

La llegada de maras "puede ser que no cierre el mercado para nosotros. Tenemos un pequeño margen y siempre está la posibilidad de traer a jugadores sin contrato". En esa situación está Campaña "y estamos en conversaciones con La Liga y en esa línea estamos de la valoración de José para ver si nos puede ayudar", ha explicado Felipe.

A día de hoy somo un equipo que tiene que mirar cada euro que se gasta porque toca vivir este momento

La situación actual "es que el equipo es diferente el equipo de la pasada temporada el de esta porque nuestro fair play era muy diferente por la ayuda al descenso y además de venir con jugadores de la temporada anterior. A día de hoy somos un equipo que tiene que mirar cada euro que se gasta porque toca vivir este momento".

Caso Bouldini

La salida del máximo artillero granota a las filas de Getafe o Granada se puso sobre la mesa en las últimas horas de mercado, sin embargo el futbolista se queda en Orriols. Una cosa "es que miremos el euro, pero al final tiene que ser una combinación entre lo económico y lo deportivo. Una cosa es que podamos ganar algo y otras coa es que andemos regalando nuestros activos. A partir de ahí, no estamos para regalar nada a nadie, consideramos que tiene un valor y no estábamos de acuerdo con la propuesta que se nos hizo", ha dicho contundente e, máximo responsable del área deportiva.

Siempre piensas que puedes hacer algo mejor y que te has equivocado en alguna cosa, pero estamos contentos

Sobre si se ha sido injusto con su trabajo reconoce "no saberlo. La gente que me ve en el día a día es la que me tiene que valorar, no soy solo yo hay mucha gente detrás de mi trabajando, tomando decisiones, ayudándome y nosotros, no es por echar flores a nadie, pero desde la dirección deportiva hemos sido también importantes en el que el club pueda seguir adelante con unas ventas que hemos hecho en el pasado mercado de fichajes, y que no es fácil sin haber ascendido lograr las ventas que hicimos, cada uno está para hacer su trabajo y cada uno es libre de opinar. Siempre piensas que puedes hacer algo mejor y que te has equivocado en alguna cosa, pero estamos contentos con el equipo que se hizo en verano y el que se ha mantenido ahora", ha declarado Miñambres.

"La gente que ha tenido que salir y que conoce a la primera plantilla seguro que han compartido muchos momentos con ello y eso a nivel personal es triste. Cada uno estamos para tratar de hacer nuestro trabajo, lo sientes mucho por ellos pero esto pasa en muchos trabajos y empresas pero la gente que manda ha tomado esta decisión"