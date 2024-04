Miñambres: "Cada partido supone tener una vida extra para estar donde queremos estar"

Felipe Miñambres ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro que disputa el Levante UD ante el Real Zaragoza este sábado a las 18:30 en el Ciutat de Valencia y que le permitiría acercarse más a las plazas de ascenso.

Sobre los lesionados

“Quedan fuera Posti y Óscar Clemente por lesión. Óscar, la próxima semana, porque ha mejorado bastante y Posti también, pero a este partido no llegan y el resto están recuperados. Moha (Bouldini) descansó un día hasta que le hicieron las pruebas. Buba y Giorgi están bien".

¿Bouldini y Carlos Álvarez están para ser titulares?

La buena noticia llega en forma de recuperación de efectivos. Bouldini, que esta semana ha arrastrado molestias y se ha entrenado al margen, si estará finalmente en la convocatoria, "respecto a la situación de Bouldini que vuelve de lesión, Moha sí está para los 90 minutos y Carlos viene de lesión, no está para iniciar”, ha dicho Miñambres.

¿Podría repetir once por primera vez?

“Es cierto que en Valladolid terminamos contentos en determinadas fases, en otras no. Tenemos que hacer cosas mejor. Hubo momentos que debíamos mover la pelota más rápido y darle más velocidad al juego. Ahora, quitando a Posti y Óscar Clemente, más los chicos con ficha de filial, están casi todos disponibles.

Se me presenta una situación en la que alguno se va a quedar fuera, haciendo méritos para estar de titular. No sé si repetiremos equipo. Normalmente variamos algunas cosas, pero hay un grupo de jugadores que están jugando. El otro día no estuvo Giorgi por el tema de la selección, hay posibilidades de repetir o cambiar alguna pieza”.

Rival

"El Real Zaragoza ha ganado solidez con el cambio. Va a intentar poner su estilo. Es un equipo que nos va a exigir. A principio de temporada estaban arriba y después han tenido malos resultados, pero los jugadores son buenos y no han cambiado. Víctor tratará de sacar el máximo rendimiento al bloque. Será un partido difícil y vamos a tratar de ganarlo".

Posibilidad de acercarse al Play-off

"Mañana tenemos la opción de acercarnos un poco más. Cada partido supone tener una vida extra para estar donde queremos estar".