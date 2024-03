Miñambres: "Ahora el equipo está ilusionado y con ganas de volver a enganchar los tres puntos"

Felipe Miñambres ha atendido a los medios de comunicación tras la victoria del fin de semana frente al Sporting y el día antes de enfrentarse al Andorra para recuperar el partido aplazado a causa del incendio en Campanar.

El hecho de que llegue uno de los equipos que ocupan plaza de descenso puede hacer que sea un partido trampa sin embargo, "sabemos a lo que nos enfrentamos. La competición está dando resultados en los que los equipos de la parte baja se lo están complicando mucho a los de la parte alta. Es un partido que hay que tomarse con el máximo respeto, contra un rival que sabe lo que hace, que no está en la misma línea de resultados que la temporada pasada pero sí en la misma línea de juego que tenía. Es un equipo al que es difícil quitarle la pelota y nos va a complicar porque tiene armas para ello", ha explicado Miñambres.

Este segundo partido en poco más de 72 horas "es importante porque hemos de pensar que es nuestro momento. A veces los momentos malos tratas de pasarlos rápido para que llegue uno bueno. Nos ha llegado y no podemos dejarlo pasar, tenemos que pelear con las mismas ganas que el otro día", ha dicho el entrenador

La victoria "nos hace dar una vuelta a la situación en lo anímico, en lo que transmitimos, y eso debemos de intentarlo aprovechar. Cuanto más tengamos el espíritu del otro día, seremos un equipo difícil de batir. Tenemos que hacer esas sensaciones nuestras en cada partido”, ha remarcado el técnico.

Abstraerse de la situación social

Para el jugador "lo más importante es el día a día y ganar. Cuando ganas cualquier día es menor. Yo ayer me enteré de la junta porque me llamaron, no lo sabía. Para ellos es mucho más el subidón de los tres puntos, y las sensaciones que transmitimos, que cualquier otra cosa. En ese aspecto están tranquilos. Aunque haya dificultades el equipo está cobrando al día", ha dejado claro el astorgano.

Las cosas negativas "que más te vienen es cuando llevas jornadas sin ganar, ahora el equipo está ilusionado y con ganas de volver a enganchar los tres puntos”, ha dicho el entrenador.

Cambios en el once

Al técnico no le importan tanto los nombres "como la actitud o como jueguen. Son nombres diferentes a los que iban a jugar ese día. Lo que me importa es su rendimiento y su implicación, si estamos cerca de eso, estamos cerca de irnos a casa contentos con el rendimiento. No me preocupan los nombres, sino como salgamos a disputar el partido”.

Ahora la sensación "es que subimos nuestro nivel de intensidad, fuimos más agresivos y supimos determinar mejor los tiempos del partido. Supimos tener paciencia con la pelota. Pienso que subimos en relación al partido contra el Oviedo"

En general, "creo que hay cinco o seis jugadores que estuvieron por encima de los 10km. El rendimiento, la actitud, la ilusión... hicimos bastantes cosas bien. Después de ver el partido la sensación con que me dio es que habíamos hecho muchas cosas bien”, ha concluido Felipe Miñambres.