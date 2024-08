Mazón: "No nos pueden llamar insolidarios los que no nos dan recursos"

El President de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, asegura que las comunidades autónomas "más colapsadas", como la valenciana, "estamos casi en una especie de trampa en la que si hacinamos aquí a los menores nos acusan de inhumanos, pero si decimos que estamos colapsados y necesitamos más recursos también somos inhumanos". Mazón ha comentado, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, que la crisis migratoria hace que los centros de menores migrantes de la Comunitat estén al "150 o 160 por ciento" de su capacidad.

Respecto a si es posible un acuerdo entre PSOE y PP para abordar la crisis migratoria, ha insistido en la necesidad de "concreción, sentido común y capacidad de gestión". "A veces genera cierta zozobra social, no lo podemos negar por duro que sea escucharlo. Tenemos que afrontar este problema mirándolo a la cara, no inventando una ley para que todo el que no esté de acuerdo sea un insolidario o inhumano", ha reivindicado en alusión a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación. El President considera que la gira de Pedro Sánchez por países de origen como Mauritania, Gambia y Senegal "llega muy tarde" y se produce sin haber "hecho algo para gestionar la política de fronteras en la Unión Europea".

Singularidad catalana

Carlos Mazón, ha llamado a levantar "un muro contra la insolidaridad, la desigualdad y los privilegios" que, a su juicio, supone el acuerdo entre el PSC y ERC que prevé una financiación singular para Catalunya. Además, ha asegurado que en el PP y entre los presidentes autonómicos 'populares' hay unidad, sin "la más mínima rendija", en materia de financiación autonómica. "Se trata de romper esos muros que quiere levantar Pedro Sánchez", añadió.

El mandatario valenciano reitera que es necesario que todas las autonomías salgan "de la misma línea de salida" para lograr una reforma de la financiación que sea justa. "Necesitamos una nivelacion para ser iguales que los demás, no singularidad para separarnos de los demás ni para romper lo de los demás", ha aclarado, con el objetivo de empezar a negociar el nuevo sistema "en igualdad de condiciones". A partir de ahí, ha hecho hincapié en que en el PP hay unidad en que todas las autonomías partan del mismo nivel de financiación. "Otra cosa es que cuando llegue la letra pequeña hablemos de la singularidad de cada territorio", ha añadido.

El president de la Generalitat se ha referido también a la quema de una imagen suya en las fiestas de Gràcia de Barcelona por parte de miembros de la organización juvenil independentista Arran, próxima a la CUP, quienes afirmaron en redes sociales: "Ei, Carlos Mazón, el lunes quisimos enviarte calor desde la Vila de Gràcia, Països Catalans". Mazón contesta que va a poner "pie en pared" frente a quienes defienden los Països Catalans, porque la Comunitat Valenciana no es "el hermano pequeño de unos supremacistas de nada". "No somos el apéndice de nada" ni "los aplaudidores de la supremacía de nadie", ha resaltado Mazón en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, en la que ha aseverado que "ya está bien de esta tontería y de esta patochada" de los Països Catalans.