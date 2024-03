El Levante regala dos puntos ante el Andorra

El Levante desaprovechó la ocasión de engancharse a la lucha por el ascenso en un mal partido contra uno de los peores equipos de segunda división. Felipe Miñambres introdujo hasta siete cambios en el once respecto del que disputó el partido contra el Sporting, y la primer aparte puso de manifiesto las carencias de la segunda unidad granota.

Tras una primera parte en la que no pudieron ver portería, el técnico dio entrada a Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Fabricio o Bouldini en la segunda mitad, y aunque le cambió la cara al equipo, no fue suficiente para sumar los tres puntos.

En que las ocasiones generadas "no era cuestión de puntería. la de Cantero la sacó el defensor y Dani le ha pegado al portero. Confianza no, pero no lo estamos metiendo. Hoy generamos menos que el otro día y hay que seguir insistiendo no queda otra", dijo el entrenador al terminar el partido.

De este tipo de situaciones "se sale trabajando, peleando y no queda otra. Estoy mal porque hostia si hubiésemos sacado los tres puntos con esa plantilla. Vamos a demostrar a la gente que somos un equipo sólido", explicó el astorgano.

La primera parte "no me gustó porque concedimos muchas contras. No estaba cómodo y jugamos su partido. En la segunda parte hemos tenido que ajustar,. Hoy no interpretamos bien las cosas. Parecía que teníamos que ganar sí o sí y no era eso. En la segunda parte sentía que no nos metían gol, pero jugamos a un ritmo que no...", dijo el técnico.