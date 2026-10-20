El Levante no gana desde 2018 al Athletic en el Ciutat

El Levante recibe este miércoles en el Ciutat de València al Athletic Club, equipo al que no gana en casa desde 2018 y cuya victoria hace menos de un año propició la destitución del técnico Julián Calero.

El partido corresponde a la jornada 6 de LaLiga EA Sports y estaba previsto para el miércoles 16 de septiembre a las 21.30 horas pero fue aplazado por razones meteorológicas y tras las intensas lluvias que comenzaron a caer sobre la ciudad de València minutos antes de que arrancara el encuentro que terminaron por hacer impracticable el terreno de juego e inundó la práctica totalidad del césped.

La tardanza en la suspensión, a pocos minutos del inicio, generó críticas entre diversas organizaciones, como las asociaciones de víctimas de la dana o sindicatos policiales, ya que la alerta naranja estaba decretada desde días antes y el aplazamiento llegó con miles de espectadores en las gradas que tuvieron que soportar la fuerte lluvia antes de verse obligados a desalojar el recinto.

En el aspecto meramente deportivo, el Athletic, con goles de Robert Navarro y Nico Williams, se impuso por 0-2 al Levante el pasado 29 de noviembre de 2025. Un día después, el Levante confirmó el despido de Calero, que había sumado solo un punto en seis jornadas y el equipo era penúltimo con apenas nueve puntos.

En aquel partido por parte del Levante jugaron Ryan; Toljan (Morales), Elgezabal (Iván Romero), Matturo (Víctor García), Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga (Cabello), Oriol Rey, Olasagasti; Koyalipou (Brugué) y Etta Eyong.

En el Athletic Club Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar (Selton Sánchez), Rego; Navarro, Berenguer (Nico Serrano), Nico Williams (Vesga) y Guruzeta (Izeta).

El balance de los diecisiete enfrentamientos en Primera entre ambos en València es favorable al Athletic, con siete victorias, cinco empates y cinco triunfos del Levante.

El último triunfo del Levante ante el Athletic en València fue en diciembre de 2018, con una victoria por 3-0, gracias a los goles de Chema, Campaña y Roger.