El Levante UD deja escapar dos puntos más contra el Racing de Ferrol

El Levante UD sumó un punto en A Malata, pese a que los locales se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Álex López con tarjeta roja tras una entrada sobre Sergio Lozano, algo que sin embargo, no evitó que el equipo local dejase s portería a cero.

Los de Javi Calleja dispusieron de numerosas oportunidades para ponerse por delante en el marcador, sobre todo en la primera mitad. Tras el paso por vestuarios, a los dos conjuntos les costó generar peligro. Sin embargo, el primero que lo volvió a intentar fue el conjunto granota con un remate de Dani Gómez que atrapó el guardameta. El partido sirvió para que el juvenil Carlos Espí disputase sus primeros minutos con el primer equipo.

Con este empate el Levante con 39 puntos sigue fuera de la zona de playoff de ascenso, una posición que marca el Valladolid con 42 puntos, tres más que los valencianos.

Me marcho insatisfecho, veníamos a ganar y hemos hecho todo salvo estar acertados de cara a gol

El técnico azulgrana reconocía tras el partido no marcharse "satisfecho, veníamos a ganar y hemos hecho todo salvo estar acertados de cara a gol. Hemos dominado desde el inicio y hemos generado muchas ocasiones y muy claras. Luego se han quedado con uno menos, se han metido más atrás y teníamos que mover el balón más rápido. Pero cuando no estás acertado de cara a gol, te vas con la sensación de que hemos podido sumar de tres".

El equipo "hace muchas cosas para ganar. En estos tres últimos partidos hemos sido igual o mejores que nuestro rival, pero no hemos encontrado el camino. No ha llegado el gol, pero enemos que levantar la cabeza e insisitr. Quedan muchos puntos y demostramos que muchas veces estamos por encima de nuestros rivales, pero no en los resultados", explicaba Calleja.

El empate "es justo porque no hemos marcado. Cuando no marcas y el rival defiende bien, no voy a decir que es injusto. Lo hemos intentado de todas las maneras, me quedo con que el equipo juega bien y lo intenta. Hoy durante todo el encuentro y hemos jugado contra un equipo solidario, que se ha metido atrás y ha defendido bien en bloque. Hay que insistir", concluía el técnico.