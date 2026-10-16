Léleman Conqueridor arranca la Superliga con una exigente visita a Melilla

El Léleman Conqueridor Valencia arranca la Superliga este 18 de octubre a las 12:00 horas con el primer encuentro de competición oficial. El equipo dirigido por Paulo Renan Bertassoni se desplazará hasta el Pabellón Javier Imbroda para enfrentarse al CV Melilla, un encuentro que supondrá el estreno para un renovado Conqueridor y la primera experiencia como entrenador del técnico brasileño.

El equipo valenciano afronta su quinta campaña consecutiva en la máxima categoría del voleibol español después de un verano de cambios en la plantilla y una intensa preparación que ha permitido al cuerpo técnico comenzar a integrar las nuevas incorporaciones. Los regresos de Vicente Monfort y Adrián García, junto a los fichajes de Koko Linares, Mauro Zelayeta, Gustavo Romaní y Jonás Ponzio, han reforzado un equipo que buscará esta temporada volver a meterse en las fases finales de la competición nacional y que sueña con tener una actuación memorable en la Copa del Rey que se disputará en Valencia.

Las sensaciones durante la pretemporada han sido positivas. El conjunto de Bertassoni ha sumado victorias de prestigio ante rivales como Narbonne Volley, Pamesa Teruel y CV Guaguas, además de conquistar la Copa Comunitat Valenciana tras imponerse al Servigroup Playas de Benidorm en una final que se resolvió en el quinto set. Un recorrido que ha servido para observar el potencial de una plantilla que pretende estar en la zona alta de la clasificación.

El primer compromiso liguero, sin embargo, presenta una dificultad añadida por los antecedentes recientes entre ambos equipo. El CV Melilla fue uno de los grandes protagonistas del tramo final de la pasada temporada del Conqueridor. Los melillenses eliminaron al equipo valenciano de la Copa del Rey disputada en La Fonteta y volvieron a cruzarse en los cuartos de final de la Superliga, en una eliminatoria que necesitó tres encuentros para decidirse.

Después de caer por 2-3 en Nou Moles, el Conqueridor consiguió igualar la serie con una contundente victoria por 0-3 en Melilla. Sin embargo, los locales terminaron imponiéndose en el tercer y definitivo partido, poniendo fin a la trayectoria valenciana en la competición. Un precedente que añade un atractivo especial al reencuentro de este domingo.

El partido también permitirá reencontrarse con dos jugadores que dejaron huella en el club valenciano: Facundo Funes y Rodrigo de Melo 'Pernambuco', ahora integrantes de la plantilla del CV Melilla. Especialmente significativo será el regreso a la pista como rival de Funes, que defendió desde la refundación la camiseta del Conqueridor y formó parte del histórico ascenso a la Superliga. Mientras que Pernambuco fue uno de los grandes artífices de que el equipo lograra su primera clasificación a competición europea

Con una plantilla renovada, el Léleman Conqueridor afronta el inicio del campeonato con el objetivo de trasladar las buenas sensaciones de la pretemporada a una competición que empieza con una de las salidas más exigentes del calendario. Un partido que servirá de termómetro para saber dónde están ambos equipos en este arranque de Superliga.