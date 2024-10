Julián Calero: "Creemos en una manera de jugar y la hemos llevado a cabo"

El Levante UD sumó su segunda victoria consecutiva para afianzarse como segundo en la clasificación, por detrás de un Racing de Santander que ha sumado 6 vitorias como visitante, con unos números, que según las estadíscticas de otras temporadas, le harían campeón de la categoría, tal y como explicó Alexis Martín en Radioestadio.

Cualquier victoria "y en cualquier campo es importantísima, pero sí que es cierto que Granada es uno de los campos más difíciles. No perdían desde hace ocho jornadas y con cuatro victorias consecutivas. Fuimos con 48 horas menos de descanso y hemos visto que en la segunda parte nos ha faltado fuelle", dijo Calero tras el partido.

Es cierto que esta victoria supone únicamente tres puntos más "pero son muy importantes por lo que significa, ver que competimos contra todos, y en las circunstancias que nos vemos, es una muy buena notifica. El equipo me transmite compromiso y querer las cosas bien, pero veníamos de dos derrotas consecutivas y no nos pusimos nerviosos. Ahora no vamos a tirar la casa por la ventana por conseguir dos victorias seguidas, ese sería el gran error", explicó el entrenador del Levante UD.

El técnico tuvo la sensación "de tener el partido donde quería, sobre todo en la primera parte., pero mi sensación es que estábamos más o menos bien., al final creemos en una manera de jugar y la hemos llevado a cabo".