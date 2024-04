Juan Roig: "Estoy orgulloso del esfuerzo que hace cada uno de nuestros deportistas"

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, ha presentado este viernes, 5 de abril, la duodécima edición del Proyecto FER, un programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. En la mañana de hoy, se ha dado el pistoletazo de salida al FER 2024, un curso muy especial por acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.

El Proyecto FER 2024 está formado por 142 componentes, distribuidos en las tres categorías existentes desde el origen del programa, en 2013. 42 de ellos se incluyen en el nivel “Élite” y recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 € y los 16.000€. Otros 40 pertenecen a la categoría “Promesas” y percibirán una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000€.

Por último, los 60 integrantes de la categoría “Vivero”, los más jóvenes, recibirán una asignación de 3.000€ (para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales) o de 2.000€ (para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías).

Mientras, por séptimo año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, la línea de apoyo a algunos de los mejores técnicos de la Comunitat Valenciana. Según el número de deportistas del Proyecto FER entrenados y según la categoría a la que pertenezcan los mismos, las becas para los preparadores oscilan entre los 3.000 y los 5.000€.

En esta ocasión, son 17 los beneficiarios. Asimismo, cuatro clubes han sido distinguidos como FER Clubes por el número de deportistas FER que tienen en sus filas. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a 1 millón de euros y que ha invertido más de 12 millones de euros en la promoción e impulso de deportistas: en total, 1.400 becas a 470 deportistas.

Personalidades importantes en el Proyecto FER

A este acto de presentación de la duodécima edición del Proyecto FER personalidades como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, Miguel Carballeda, Presidente del Comité Paralímpico Español, así como diversos Presidentes de federaciones españolas: Fernando Carpena (natación), José Luis López Cerrón (ciclismo), Asunción Loriente (remo), Jesús Carballo (gimnasia) o Paco Blázquez (balonmano).

También acudieron Fernando Roig, máximo accionista y Presidente del Villarreal CF; una delegación del Valencia Basket (encabezada por su Director General, Enric Carbonell) y Presidentes de las Federaciones deportivas valencianas.

"Estoy orgulloso del esfuerzo que hace cada uno de nuestros deportistas"

El Propietario del Valencia Basket también ha adelantado que el Proyecto FER continuará en el próximo ciclo olímpico y estará en Los Ángeles’28.

Además, ha animado a los deportistas valencianos a conseguir sus retos, entre ellos alcanzar los Juegos de París: “Una de las frases que más me impacta es que es imposible derrotar a aquel que nunca se rinde. Todos fracasamos, y lo que han de hacer nuestros deportistas es no rendirse. Si no se rinden, nunca les puede ganar nadie”.

Como deseos para el año 2024, Juan Roig ha apuntado directamente al millón de euros por batir el récord del mundo de maratón en Valencia. “Y si fueran dos millones, sería precioso. Es una de nuestras grandes ilusiones”, ha asegurado. “Y luego, también, tener 50 deportistas en los Juegos Olímpicos. Estoy orgulloso del esfuerzo que hace cada uno de nuestros deportistas”.