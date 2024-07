Investigadores de La Fe identifican una nueva bacteria en muestras clínicas de un paciente inmunodeprimido

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha descubierto una nueva especie de bacteria denominada 'Starkeya nomas sp. nov.', desconocida hasta el momento, que se aisló en 2014 en las muestras de un paciente inmunodeprimido y que se ha identificado como una nueva especie dentro del género Starkeya.

La investigación, publicada en la revista 'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology', ha sido liderada el doctor José Miguel Sahuquillo, según ha informado el centro de investigación en un comunicado. "Inicialmente identificamos este patógeno aislado con el género Starkeya, pero con las características observables y el análisis genético, concluimos que estábamos ante una nueva especie", ha explicado el doctor Sahuquillo. La nueva bacteria es una ambiental, tiene bacilos pequeños aerobios, no formadores de esporas y no móviles, que se tiñen de Gram negativos y forman colonias mucosas y blanquecinas translúcidas cuando se incuban a 20-36ºC.

El equipo investigador observó que la nueva bacteria tenía un rango de temperatura de crecimiento "estrecho", es decir, "que crecía en un intervalo de temperaturas limitado, como si se hubiera adaptado a vivir en el cuerpo humano". Las bacterias de este género no se han descrito previamente como patógenos humanos, por lo tanto, se desconoce su significado clínico, virulencia o susceptibilidad antimicrobiana.

CATÉTER HICKMAN

Los investigadores sospechan que el puerto de entrada pudo ser un catéter Hickman, un tipo de sonda utilizada para proporcionar acceso venoso central a largo plazo, ya que la cepa se aisló de cultivos de sangre extraídos del catéter. "Nuestros datos apuntan a una bacteria de vida libre que, de manera oportunista, infectó a un ser humano, y nos alerta sobre la aparición de nuevos patógenos que aún no conocemos", ha explicado el doctor Sahuquillo.

Según el equipo que ha descubierto esta nueva bacteria, la investigación debe continuar con el objetivo de averiguar su grado de virulencia y conocer su relevancia clínica. Este nuevo hallazgo plantea y cuestiona el posible descubrimiento de nuevos patógenos oportunistas desconocidos y resalta la importancia de seguir explorando la microbiología.

Este proyecto del que el IIS La Fe "forma parte muestra la importancia de estas colaboraciones interdisciplinares y el constante interés por explorar en el campo de la microbiología", detalla la entidad. Un patógeno oportunista es un microorganismo que normalmente no causa enfermedad en un huésped sano con un sistema inmunológico funcional, pero puede causar infecciones y enfermedades cuando el sistema inmunológico del huésped está comprometido o debilitado. El trabajo es fruto de una investigación de varios años en la que junto, al Servicio de Microbiología del Hospital La Fe y la Plataforma de Biología Celular del IIS La Fe, han colaborado investigadores del este centro y el servicio de Genómica de Fisabio.