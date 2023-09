Idinea, ajuda davant el trastorn de l'espectre autista

Caixa Popular ha posat en marxa per segon any consecutiu la Convocatòria d'Ajudes ‘Sense Barreres’. Unes ajudes amb un fons de 10.000€ per a la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat.

Entre els més de 60 projectes que s'han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l'entitat, han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia. El projecte amb més vots i que ha resultat guanyador és 'IDINEA' de la Nostra Veu Associació per la Diversitat Funcional. Aquesta iniciativa, premiada amb 5.000€, se centra en el diagnòstic i intervenció amb xiquets de 3 a 18 anys amb trastorn de l'espectre autista per a facilitar les seues habilitats socials, la comunicació i els problemes de conducta.