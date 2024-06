Iborra renuncia a renovar con el Olympiacos y lo apuesta todo a volver al Levante

Vicente Iborra quiere volver al Levante UD y el Levante UD quiere que Vicente Iborra sea el abanderado del proyecto granota para la 24-25.

Ayer el de Moncada publicó en sus redes sociales un comunicado de despedida del conjunto griego con el que además, esta temporada ha ganado la Conference League sumando por tanto un nuevo título a su palmarés.

En dicho comunicado decía lo siguiente: "Como he transmitido al club no es que no quiera seguir jugando para Olympiacos, es que ahora mi corazón me pide otra cosa”. Y es que el futbolista ha rechazado la oferta de renovación de los griegos de una temporada con otra opcional, manteniendo las condiciones salariales actuales, para volver a la que es su casa para jugar prácticamente gratis con una única misión: volver a estar en primera división con el Levante UD.

Encaje de bolillos con el Fair Play

El regreso de Iborra y el de Morales a Orriols, tasados cada uno de ellos en 600.000€, obligan a Felipe Miñambres a cuadrar números para poder incorporarlos. De hecho, el astorgano espera poder hacer caja con Kochorashvili tras su excelente actuación en la Eurocopa, y con esa venta poder llegar a los 5,5 milllones de euros en ventas, de los cuales 1,5 llegarán procedentes de la venta del 80% de los derechos de Buba a la Roma.

Pese a esta situación, el Consejero Delegado José Danvila, dijo en la pasada Junta de Accionistas extraordinaria, que el club dará beneficios en el próximo ejercicio "casi con el 95% de seguridad".