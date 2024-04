Gebrselassie: "En dos o tres años el maratón bajará de dos horas, posiblemente en Valencia"

El etíope Haile Gebrselassie, doble campeón olímpico de 10.000 metros (1996 y 2000) y cuatro veces del mundo en la misma distancia, se mostró convencido en una entrevista con EFE que "en dos o tres años veremos a algún atleta bajar de las dos horas en un maratón oficial, posiblemente Valencia", y aseguró que, aunque el keniano Eliud Kipchoge es "un súper hombre, será difícil que sea él quién lo consiga".

Gebrselassie (Asella, Etíopia; 1973) es una leyenda del atletismo, aunque él no lo considere y reste trascendencia a un palmarés único. Con su sonrisa perenne ha pasado unos días en Madrid, donde ha sido homenajeado por la organización del Movistar Medio Maratón de Madrid.

Sus primeras carreras comenzaron muy pronto, con tres años. Tenía que ir hasta la escuela corriendo, descalzo, llegando a realizar diez kilómetros. Un poco más mayor, ya con los libros en los brazos al no tener cartera, ese gesto le llevó a adoptar una postura que fue en gran parte su sello personal en su forma de correr. Entre risas afirma que sus "primeros maratones" los corrió de niño en esos momentos.

Con el tiempo se convirtió en una estrella del atletismo y, con un físico privilegiado en un cuerpo de 1,65 metros, comenzó a coleccionar títulos y victorias a nivel internacional, llegando a batir récords del mundo en veintisiete ocasiones, uno de ellos en maratón con 2h04:26. Se convirtió en un atleta temible en el fondo y el mediofondo. En 2015 se retiró pero la pasión por todo lo que tenga que ver con el atletismo la mantiene intacta.

P: ¿Qué siente por el reconocimiento del Medio Maratón de Madrid?

R: Estoy muy contento, he estado en España muchas veces, pero ahora, estar aquí con ocasión del reconocimiento del Medio Maratón de Madrid me hace muy feliz.

P: ¿Le gusta la ciudad?

R: Sí, me encanta. Mi primera visita a Madrid fue en 1992. Es una ciudad maravillosa, pero ha cambiado mucho desde entonces. He estado muchas veces y una de las cosas que más me gusta es su aeropuerto, me encanta su diseño.

P: ¿Ha disfrutado de la vida cultural de Madrid con los museos, teatros, musicales...?

R: Me gustan los musicales y el teatro, pero aquí no suelo ir.

P: ¿Sigue como espectador los grandes campeonatos de atletismo como el pasado Mundial de Budapest de aire libre o el reciente Mundial de pista cubierta de Glasgow?

R: Sí, por supuesto, veo los campeonatos de aire libre, pista cubierta y campo a través. Tanto el Mundial de Budapest como el de Glasgow han sido maravillosos, con marcas fascinantes.

P: Corrió en 26:22 los 10.000 metros en Hengelo (Países Bajos) en 1998. Joshua Cheptegei lo hizo en 26:11 en Valencia. ¿Veremos bajar pronto a alguien de 26 minutos en los 10.000?

R: Sí es posible, tal vez lo veamos en cinco años. Ahora mismo no podemos mirar solo el rendimiento físico de los atletas. La tecnología, el calzado, la pista, la luz del estadio o una liebre que marca desde el principio hasta el final condicionan.

P: Como corredor ganó varios maratones, entre ellos cuatro veces Berlín. Este año, en los Juegos, una de las grandes pruebas iba a ser el maratón con Kelvin Kiptum y Eliud Kipchoge. ¿Cómo ve la carrera ahora sin Kiptum?

R: Ahora hay muchos Kiptum, créeme. Kiptum era un atleta increíble, muy muy bueno. Era un fuera de serie. Pero veremos que en los próximos dos o tres años vienen otros extraordinarios de esos mismos países.

P: ¿Como describiría a Kipchoge?

R: Kipchoge es asombroso. No son solo sus piernas, sino también su mente. Es un súper hombre.

P: ¿Se bajará de dos horas en maratón a corto plazo?

R: Es posible que lo haga otro atleta. Veo difícil que lo consiga Kipchoge. Tal vez lo veamos en dos o tres años.

P: ¿En Berlín?, ¿Valencia?

R: Ahora mismo parece que en Valencia, porque es un trazado muy rápido. Posiblemente sea ahí. El corredor medio de Etiopía ya ronda las dos horas y un minuto en grandes pruebas, pero un corredor fuerte puede estar por debajo de las dos horas en Valencia dentro de poco.

P:¿Qué le parece toda la fiebre que se vive con los maratones y la industria en que se ha convertido con participantes de todos los países y viajes por todo el mundo de populares?

R: Es muy importante. Correr tiene que ser parte de la vida. Las personas tienen que mantenerlo, no como una industria, sino como un modo de vida. Es muy importante hacer deporte. Si pueden correr mejor, pero si no caminar o hacer otro deporte que les guste.

P: Cuando se habla de Haile Gebreselassie una palabra que la gente utiliza es leyenda. ¿Se siente así?

R: No, no, Haile Gebreselassie fue un atleta de hace tiempo, no digo que no fuera bueno, pero no me considero una leyenda, no lo siento así.

P: Uno de los atletas más importantes del momento es Jakob Ingebrigtsen. ¿le gusta?

R: Oh, sí, es muy bueno. De hecho, los dos hermanos tienen una táctica increíble. Es un atleta fuerte. Si hay alguien que puede ganar a Etiopía y Kenia es Jakob Ingebrigtsen. Es increíble.

P: Echando la vista atrás. ¿Está feliz de la carrera profesional que tuvo?

R: Estoy contento, estoy realmente feliz. Hice lo que necesitaba hacer. Eso es todo.