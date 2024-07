Fiscalía abre una investigación por las presuntas terapias de conversión sexual en un centro de Alaquàs

La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación a raíz de las denuncias por la presunta aplicación de terapias de conversión sexual de un docente de un colegio concertado ubicado en la localidad valenciana de Alaquàs. Según ha podido saber Europa Press, desde el ministerio público se han abierto este miércoles las diligencias de investigación penal con el objeto de depurar posibles responsabilidades. La encargada de llevar el asunto es la fiscal delegada de la sección de Odio, Susana Gisbert.

A mediados de este mes de julio trascendió la denuncia de varios exalumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) a un docente de este centro por presuntamente someterlos a terapias de conversión sexual. Dicho docente dirige un Centro de Orientación Familiar diocesano llamado Mater Misericordiae, ubicado en València. En las denuncias, desveladas por Levante-EMV, los jóvenes aseguraban que el profesor les sometió a estas prácticas. En concreto, uno de ellos expuso que ese docente "le ofreció una pastilla para curar la homosexualidad".

Tras tener conocimiento de los hechos supuestamente acaecidos, la Conselleria de Educación anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía la denuncia por estas prácticas, prohibidas por la legislación valenciana. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, recalcaba que "la Inspección Educativa ha tomado cartas en el asunto y ha elaborado un informe que es taxativo: la ley ha de ser cumplida". Desde el departamento de Campanar precisaban que la investigación debe abarcar tanto los hechos denunciados hace siete años, como las posibles continuaciones hasta la actualidad.

Por su parte, el Arzobispado de Valencia manifestó que, a pesar de que no tener constancia de que se hayan realizado practicas de este tipo, iba a llevar adelante una investigación "sobre las actuaciones que se han conocido". En cuanto al Centro de Orientación Familiar (COF), señalaba que no ha recibido "ninguna queja de personas que hayan sido atendidas" y aseveraba que el Mater Misericordiae "no es un organismo oficial de la Diócesis, sino una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos". También la Asociación Española contra las Terapias de Conversión anunció que iba a acudir a la Fiscalía Provincial de Valencia por estos hechos.