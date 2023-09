La revisión visual, el aprendizaje de técnicas de estudio, y una adecuada postura, fundamentales para empezar el nuevo curso con buen pie

El nuevo curso escolar ya empieza a tomar forma y por ese motivo, diferentes especialistas de los hospitales Vithas en Comunitat Valenciana y Cataluña ofrecen una serie de pautas clave dirigidas a los padres para contribuir a que sea un éxito.

En este sentido, los especialistas han repasado las principales cuestiones que se deben tener en consideración para evitar que los niños encuentren dificultades a lo largo del periodo académico.

La elección de la mochila y los hábitos posturales

En primer lugar y previo al inicio de las clases, conviene hablar de la importancia de las mochilas. Su elección correcta es clave para evitar contracturas, alteraciones posturales, incluso patologías como la escoliosis ya que la sobrecarga de peso produce dolor y problemas de espalda y hombros. Según la Asociación de Pediatría y la Asociación Española de Productos para la Infancia, el peso de la mochila no debiera superar el 10% del peso corporal del niño.

Tal como explica el doctor Jose Nebot, traumatólogo de los hospitales Vithas Castellón, Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Valencia Consuelo, “las mochilas escolares muy pesadas, imponen un excesivo esfuerzo en la espalda y hombros de los niños, lo que les causa sobreesfuerzo y fatiga muscular. Además, este sobrepeso les conduce a adoptar hábitos posturales incorrectos desde muy pequeños”.

Según el especialista, “lo ideal es llevar en la mochila sólo lo que se necesita diariamente el niño. Poco peso, que no sobrepase el 10% del peso corporal del niño, y que se pueda graduar según la talla de éste. La mochila en sí no hace ningún daño, el problema es cuando pesa en exceso. Además, hay que colgarla con las dos asas a los hombros, en la zona dorsal, llegando hasta las lumbares, pero nunca colgando por debajo de estos segmentos de la columna vertebral, es decir, que la parte inferior no esté debajo de la cintura y la superior

sobre el cuello. Por otra parte, yo recomiendo que el soporte lumbar de la mochila sea acolchado”.

Otro factor a tener en cuenta es educar a los niños a la hora de cargar con la mochila realizando el levantamiento de la mochila de una forma adecuada, “es decir, doblando las rodillas y haciendo fuerza con las piernas en el momento de colocar la mochila a la espalda”, concluye el doctor Nebot.

Revisión oftalmológica

Por otro lado, desde la unidad de oftalmología del Hospital Vithas Valencia Consuelo han recordado que a partir de los cinco años es recomendable que los niños se realicen una revisión oftalmológica “para detectar posibles alteraciones que puedan influir en su desarrollo”, por lo que un buen momento es el inicio del curso escolar.

Además, apuntan que es conveniente retomar “las costumbres y buenos hábitos que se pierden en verano como descuidar el uso de las gafas ya que se realizan muchas actividades acuáticas en playas y piscinas”.

Estrategias para el estudio: evitar el fracaso escolar

Desde el inicio del curso, “aprender estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo es fundamental para que los estudiantes consigan el éxito escolar y disminuir, así, el temido fracaso escolar. Por ello, es de vital importancia dotar a los niños con herramientas y estrategias para afrontar las demandas del nuevo curso escolar”, explican desde la Unidad de Psicología del Hospital Vithas Medimar.

Muchos estudiantes presentan dificultades a la hora de organizar su estudio, de memorizar y fijar contenidos, de atención y concentración, etc. En general, presentan problemas para planificar, programar y realizar actividades escolares. “Por supuesto, esto les genera sentimientos de desmotivación y frustración, y, por lo tanto, el abandono de la tarea y el fracaso escolar”, tal y como explica Mª Carmen Soliveres, psicóloga de la unidad.

“Para conseguir que un niño sea capaz de avanzar en su proceso de aprendizaje de forma activa y eficaz, deben aprender diferentes estrategias de autoplanificación, motivacionales y de autoevaluación”, concluye.

Enfermedades infectocontagiosas y hábitos de lavado de manos

Por otra parte, la doctora Tatiana Cortés, médico especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas del Hospital Vithas Aguas Vivas y del Centro Médico Vithas Alzira, ha recordado que los niños tienen “mayor riesgo de contagio de enfermedades infecciosas debido a su inmadurez inmunológica, así como también a las medidas

higiénicas deficientes (no se lavan las manos, comparten juguetes u objetos sucios, no se cubren al toser).

La doctora ha señalado que los niños de mayor riesgo de contagio “son los de menor edad” y que, generalmente, las infecciones son banales y afectan principalmente al aparato respiratorio (constipados, bronquitis) y al gastrointestinal (diarreas).

Por este motivo, y para evitar contagios la doctora Cortés recomienda “enseñar a los niños hábitos de lavado de manos, especialmente antes y después de tocar alimentos o de usar el retrete; así como también a cubrirse la boca al toser, poniendo el antebrazo”.

El consumo de pantallas: menos es más

La Dra. María José Agustí, pediatra del Hospital Vithas Lleida, hace hincapié en la incidencia que tiene el uso de dispositivos electrónicos en el inicio del curso escolar. Los problemas asociados con el uso excesivo de estos dispositivos son variados, incluyendo alteraciones en el sueño, retrasos en el desarrollo del lenguaje y afecciones visuales como la miopía y la sequedad ocular.

"Es fundamental que haya un consenso entre educadores, familias y autoridades sobre el uso de dispositivos electrónicos por parte de los niños", dice la Dra. Agustí, que también subraya la importancia de un enfoque colaborativo para abordar este problema. "Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que los niños utilicen los dispositivos electrónicos de manera segura y responsable, estableciendo límites y fomentando un uso saludable”.

Manejo del estrés y la ansiedad en la vuelta al colegio

La Dra. Alejandra García, pediatra del Centro Médico Vithas Garraf, destaca la importancia de gestionar adecuadamente el estrés y la ansiedad que muchos niños y adolescentes pueden experimentar con el inicio del nuevo curso escolar, ya que se enfrentan a nuevos retos, tanto académicos como sociales. Según la Dra. García, es fundamental que los padres estén atentos a posibles signos de estrés o ansiedad en sus hijos, como cambios en el comportamiento, tristeza, pérdida de energía, irritabilidad, problemas de sueño o quejas físicas inespecíficas como dolores de cabeza o abdominales.

Finalmente, la Dra. García aconseja a los padres que mantengan una rutina diaria estructurada, que incluya tiempos de estudio, descanso y actividades recreativas, reintroduciendo la rutina de forma paulatina después del período vacacional. Asimismo, recomienda que los padres fomenten la autonomía de sus hijos, permitiéndoles tomar decisiones y responsabilidades adecuadas para su edad.

