Nueve de cada diez enfermedades provocadas por el cambio climático tienen consecuencias en los niños

Los efectos del cambio climático sobre la salud han dejado de ser una posibilidad para convertirse en realidad sobre todo en los más pequeños, tal y como advierte el doctor Sergio Negre, pediatra especialista en gastroenterología y nutrición del Servicio de Pediatría de Quirónsalud Valencia. “Una realidad en la que nueve de cada diez enfermedades provocadas por el cambio climático tienen reflejo en la salud de los niños dada su vulnerabilidad fisiológica, sobre todo en los de menor edad”, afirma el especialista.

Entre todos los efectos del cambio climático el doctor Negre destaca el calentamiento global por sus efectos en la prolongación e intensificación de las épocas de polinización, motivo por el cual uno de cada cinco niños de entre 13 y 14 años es alérgico. “El crecimiento exponencial de los diagnósticos de alergia”, aclara el especialista, “ya se apreció comparando los estudios “Alergológica” de 2005 y 2015 donde se destacaba el incremento de un 62% en las consultas de rinoconjuntivitis y un 23% en las consultas de asma en menores en solo una década”.

Este mismo estudio también destaca el aumento de un 10% la incidencia de las alergias alimentarias, aunque se estima que ese porcentaje es mayor en la actualidad. “En occidente cada tres minutos hay una consulta en urgencias por alergia a alimentos y cada seis minutos una anafilaxia de causa alimentaria”, explica el especialista en gastroenterología infantil, “y los casos siguen aumentado”. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica las consultas en niños por este motivo habían aumentado un 214% entre 2005 y 2014, siendo ahora este porcentaje superior.

Otro de los factores que también influye en el aumento de las alergias alimentarias está relacionado con los nuevos hábitos de alimentación, la comida más procesada, el aumento de aditivos y los alérgenos ocultos. “Estos nuevos hábitos alimenticios, unidos a los cambios en la expresión de ciertos genes originados por factores ambientales, provocan además que estas alergias alimentarias sean heredadas por sucesivas generaciones”, advierte el especialista de Quirónsalud Valencia.

Cómo afecta la contaminación a los más pequeños

Según The Lancet el cambio climático, con la contaminación del aire por combustibles fósiles, perjudica desde el período intraútero, acumulándose sus efectos con cada día de vida. “Comparados con los adultos, la inmadurez infantil junto a su superficie corporal y mayor frecuencia cardíaca y respiratoria, hacen que en la edad pediátrica los efectos nocivos de la contaminación sean mayores”, explica el pediatra., “como ejemplo encontramos las partículas liberadas por el carbón y el gas que al ser inhaladas dañan el corazón y los pulmones y se asocian a un bajo peso en el nacimiento, además de a enfermedades crónicas como el asma”.

Estas mismas partículas también aumentan como consecuencia de los incendios, cuya frecuencia y magnitud sigue creciendo anualmente. Desde mediados de esta década se ha incrementado un 77% el número de personas expuestas a humo de incendios en el mundo. “Hay que saber que estas partículas se extienden no sólo en el lugar del incendio si no que pueden desplazarse dependiendo de su magnitud por todo el planeta. Según la OMS el 93% de la población infantil está expuesto a ellas, y además de problemas cardiacos y respiratorios también son el origen, según International Journal of Dermatology (2019), del incremento de la frecuencia e intensidad de la dermatitis atópica asociadas al aumento de temperatura, cambios de humedad, polinización y exposición UV, todo ello ligado al cambio climático”, concluye el especialista de Quirónsalud Valencia.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos

de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.