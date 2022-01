Divertido, placentero y motivador, las tres características del juguete ideal

Como añade Mar García, psicopedagoga del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia, “los niños juegan para disfrutar, por lo que el juego elegido deberá ser atractivo y divertido. Del mismo modo, será conveniente plantearse cuestiones como qué valores pretendemos fomentar, cuáles son las capacidades específicas que queremos potenciar o qué aspectos de la personalidad del niño sería positivo desarrollar”.

“Según su periodo evolutivo”, destaca la psicopedagoga de Quirónsalud Valencia, “antes de los 6 años los juguetes idóneos serían aquellos favorezcan su capacidad psicomotriz y sensorial como las pelotas, monopatines o coches arrastables y también aquellos que permitan desarrollar la psicomotricidad fina como las pinturas, la plastilina o los cubos apilables. Otras opciones serán juegos que “entrenen” el equilibrio como los balancines, juguetes que favorezcan el vocabulario y el desarrollo cognitivo como los puzles y aquellos favorezcan la creatividad y la imitación de situaciones sociales como es el caso de las casas de muñecas o mercaditos y por supuesto, sin olvidar los cuentos, que son acierto seguro a cualquier edad”.

A partir de los 6 años la especialista recomienda hacer hincapié en el juego en equipo o juguetes colectivos como los juegos de mesa, futbolines, artículos deportivos, así como libros específicos de temáticas que les interese y por supuesto, juegos relacionados con la psicomotricidad como los patines y bicicletas. “Los juegos de mesa y de equipo” explica Victoria Meléndez, psicóloga de Quirónsalud Torrevieja, “son muy importantes porque favorecen muchos aprendizajes, sociales como la cooperación y negociación, el compartir, normas sociales, empatía, autoconocimiento. Aprendemos mucho de nosotros mismos en la relación con los demás. El juego seria como el “idioma” del niño, y mientras juega aprende habilidades y competencias”.

En tiempos de pandemia la especialista de Quirónsalud Torrevieja recomienda “priorizar aquellos juguetes que permitan estar al aire libre, el uso de la mascarilla, menos contacto físico y todas las medidas que ya conocemos para evitar contagios”.

Juguetes sin género para romper estereotipos

La tendencia nos invita dejar de clasificar el juguete como masculino o femenino, para niño o para niña sin hacer esta distinción, para tratar de clasificarlo según su temática y que todos puedan tener acceso libremente a todo tipo de juego o juguete. Para Mar García “los niños no distinguen entre juguetes para niños o niñas, si no entre los juguetes que les divierten y los que no. Somos los adultos los que les hacemos considerar que un juguete es adecuado para un determinado género”.

“La intención”, añade Victoria Meléndez, “es fomentar la igualdad y romper estereotipos y roles de género desde la infancia. Los juguetes y los juegos son un componente más que influye en la construcción de la identidad de niños y niñas e interpretación del mundo y las relaciones”.

Para las especialistas lo importante es fomentar la coeducación para ampliar las oportunidades de desarrollo jugando indistintamente con diferentes opciones lúdicas para crear sus propios gustos y preferencias disfrutando del juego y los juguetes clasificando los juguetes según el tema. “En resumen”, concluye Mar García psicopedagoga de Quirónsalud Valencia, “el juego es una actividad universal que debería trascender a las categorías de género.”

