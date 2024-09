Las entradas para el concierto de Hans Zimmer, a la venta desde el jueves en la web del Roig Arena

El Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia que impulsa Juan Roig, inicia este jueves a partir de les 14 horas su primera venta de entradas. El compositor Hans Zimmer es el primer gran artista que anuncia públicamente un concierto en el recinto multiusos. Las entradas se venden a través de la web www.roigarena.com.

El ganador de múltiples premios Oscar y Grammy regresará a los recintos más importantes de Europa en 2025 y 2026 con el espectáculo ‘Hans Zimmer Live – The Next Level’, en cuya gira europea está incluida una parada el 26 de marzo de 2026 en el Roig Arena.

The Next Level promete un espectáculo completamente nuevo con paisajes sonoros electrónicos innovadores y una espectacular producción de luces. El “compositor estrella del rock y rebelde de Hollywood” (BBC) está actualmente embarcado en una gira con entradas agotadas por América del Norte. "Para mí, cada espectáculo es un nuevo viaje de descubrimiento", dice Zimmer. “Con 'The Next Level quiero sorprender a mis fans y llevarlos a un mundo sonoro como nunca antes habían experimentado", añade.

Zimmer, multipremiado

Hans Zimmer ha compuesto más de 500 títulos para el cine que, en conjunto, han recaudado más de 28 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Zimmer ha sido honrado con dos Premios de la Academia®, tres Globos de Oro®, cuatro Grammys®, un American Music Award y un Premio Tony®. Entre sus trabajos más destacados se incluyen Dune, No Time to Die, Gladiator, The Thin Red Line, As Good as It Gets, Rain Man, la trilogía The Dark Knight, Inception, Thelma and Louise, The Last Samurai, 12 Years A Slave, Blade Runner 2049. (co-autorizada con Benjamin Wallfisch) y Dunkirk, así como bandas sonoras de películas recientes que incluyen Top Gun: Maverick, Wonder Woman 1984 y The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Más recientemente, Zimmer ganó el Premio de la Academia® al Mejor Logro en Música Escrita para Películas por Dune.

En 2019, Zimmer compuso la música para la nueva versión de acción real de El Rey León, por la que recibió una nominación al Grammy® a la Mejor Banda Sonora para Medios Visuales. Zimmer ha realizado exitosos conciertos en todo el mundo con su gira Hans Zimmer Live. Su aclamada gira europea 2022 emocionó a casi 400.000 fans en la primavera de 2023 y se agotaron las entradas por completo.

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València. Está previsto que se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en el segundo semestre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.