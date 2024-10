Se cumplen 10 años "de la mayor transacción del fútbol mundial"

Hoy hace 10 años que el Valencia CF inició la etapa más oscura de su historia, tras la venta del club a Peter Lim por parte de Aurelio Martínez y Amadeo Salvo, en lo que según las palabras del entonces presidente, iba a ser "la mayor transacción del fútbol mundial".

En un proceso de venta marcado por los subterfugios y las mentiras continuadas, aseguraban por ejemplo grandes fichajes y acabar con la deuda "en cinco años", algo que no solo no ha sucedido, si no que ha aumentado y que obliga al club ahora, 10 años después, a buscar financiación para reorganizar la deuda del club a largo plazo y poder acabar el estadio.

Un estadio, que según Amadeo Salvo, Aurelio Martínez y la propia Lay Hoon (actual presidenta del club), iba a estar terminado para el centenario del club en 2019, y de momento, todavía no se ha movido un ladrillo en el "tholos" de la Avenida de las Cortes Valencianas.

Se hablaba de grandes fichajes, algo que no necesita explicación en estas temporadas en las que el club ha ido perdiendo los pocos activos deportivos con los que contaba, vendiendo a bombo y platillo fichajes como los de Rafa Mir, Germán Valera, Luis Rioja o Caufriez, por nombrar sólo los de esta temporada, porque no queremos remontarnos a los Sobrino, Cutrone, Ferro, Oliva, Aderlan Santos, Montoya y otros tantos que llegaron para hacer cada vez más pequeño al club.

Otro de los puntos en los que se hacía más énfasis en aquel momento era el de potenciar la imagen del club a nivel mundial, un club que en aquel momento estaba entre los 10 mejor valorados por la FIFA y que ahora, ha salido del top-100, por no hablar de la mala imagen que da un club, que por tercera temporada consecutiva luchará por no descender, cuando lo habitual era pelear por las plazas euroepas.