Castro: “Hemos estado muy bien en lo ofensivo y defensivo; merecemos la victoria”

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este miércoles que su equipo ha estado "muy bien" tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva este miércoles en el partido aplazado por las lluvias ante el Athletic en el Ciutat de València que terminó con una victoria por 3-1 que calificó como merecida.

“Tanto en lo ofensivo como en lo defensivo hemos estado muy bien. ha sido un partido que, sin duda, lo merecemos”, aseguró Castro, que se mostró orgulloso de la evolución de su equipo, que añadió que necesitaba tiempo para asimilar los conceptos técnico-tácticos porque es uno de los equipos que más ha cambiado la plantilla.

“Hicimos una pequeña evolución dentro del modelo de equipo, eso necesita tiempo tanto para los de antes como los nuevos. El equipo está evolucionando, los últimos partidos han sido de un nivel de equipo que compite todos los partidos, ganes, pierdas o empates demuestras que estás para competir con los mejores de la liga. La dificultad está dentro de lo que somos, pero la resiliencia es mayor”, aseguró.

Preguntado sobre la vuelta de Etta Eyong tras la lesión con gol incluido, Castro valoró: “Ha entrado bien, ha estado bien no solo en el gol, en la expulsión también ha participado en la acción. Cuando esta contento y con buena energía, como está ahora, sabemos que nos puede aportar mucho. Sabemos que tenemos que ir poco a poco, que sale de lesión, que tenemos que hacer las cosas bien. Puede aportar mucho a la plantilla, tiene características diferentes a los demás”.

Castro también habló sobre Thiago Fernández, del que dijo que invidualmente tiene características ofensivas diferenciales: “Es un jugador que en el uno contra uno puede crear muchas dificultades al equipo contrario. Tiene que mejorar algunas cosas, ya ha mejorado, pero puede ser aún mejor de lo que es”.

Mientras, sobre el bigoleador Roger Brugué, el luso comentó: “Sabemos que tiene gol, y para eso le pagan tanto dinero. Estoy bromeando. Es uno de los capitanes, siempre quiere más, y siempre da el máximo del máximo”.

Otra de las cuestiones al técnico portugués fue el penalti en contra. Castro dijo que no le gusta hablar del arbitraje, pero apuntó que: “Si el VAR demora tanto para revisar y el árbitro demora tanto es porque no es claro, y la regla dice que, cuando no es claro, no hablas”. Además, también aprovechó para quejarse de los horarios y agregó: “Deberían respetarnos un poco más”.

Por último, valoró el ambiente del Ciutat de València: “Es un estadio donde estás en el banquillo y sientes, los jugadores sienten una energía más en casa. Espero que continúe así. Siempre he sentido mucho apoyo de la afición, prometí que iba a dar la vida por el club y los jugadores lo iban a dar todo, que era lo mínimo, y eso la grada también lo siente”.