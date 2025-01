Carlos Corberán se aferra a jugar en casa: "El poder de Mestalla es descomunal"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha atendido a los medios a dos días del choque ante la Real Sociedad en Mestalla consciente de la necesidad de ganar si no quiere distanciarse de la salvación y seguir siendo el farolillo rojo de la categoría en lo que supone el pero arranque en la historia del club.

Sadiq

“No ha podido completar el entrenamiento. Tiene unas molestias en la parte posterior de la rodilla que le han impedido entrenar con normalidad. La decisión tiene que ver con su disponibilidad y luego de la contractual. Primero es la disponibilidad. Tenemos 48h antes del partido para ver cómo evoluciona el jugador. Mi deseo siempre es el de poder convocar al mayor número de elementos que nos permita ser lo más competitivos posible”.

Lesionados

“Gayà ha podido entrenar con limitaciones, todavía tiene las consecuencias del golpe que tuvo. A ver cómo evoluciona. Resalto de él que tiene una mentalidad tan grande que hacer ver posible que supere limitaciones que otros jugadores no podrían. Si no juega es porque es imposible porque su mentalidad compensa cualquier golpe o limitación que tenga. Fran Pérez se ha incorporado esta semana a los entrenamientos. Hoy, ha completado la sesión. Si mañana entrena con normalidad, entrará en la convocatoria. He visto a un jugador con un compromiso enorme. Rioja ha entrenado hoy y las sensaciones son positivas”.

Max Aarons

“Vino de jugar en el día anterior o dos días antes de que se incorporase. Eso siempre es positivo. Lo veo con muchas ganas de ayudar, con la mentalidad necesaria para adaptarse y con mucha ilusión. Si mañana entrena con normalidad, entrará en la convocatoria”.

Mercado de fichajes

“Mi objetivo es el de trabajar con el grueso de la plantilla. A la par está en un mercado el trabajo del Club de valorar todas las opciones posibles con el objetivo de mejorar el equipo. Me centro en sacar el máximo rendimiento a los jugadores de la plantilla”.

Caufriez y Valera

“Con cualquier jugador tengo conversaciones privadas sobre su rol”.

Refuerzos en ataque

“En ataque el equipo tiene que seguir creciendo, construir mejor los ataques. Veo al equipo evolucionando y a los jugadores muy responsabilizados”.

Veteranía

“En un momento como este, si hay incorporaciones, quiero a jugadores con la mentalidad necesaria para ayudar al equipo, con la entrega y compromiso, que entiendan lo que significa este Club y dar lo máximo. Eso no siempre obedece a edades”.

Academia VCF

“Más que contexto, hay clubes que le dan más o menos valor a su academia. La Academia VCF es una de las más importantes de España. Desde fuera era consciente de que se trabajaba bien y desde dentro soy más consciente aún. Mi obligación es ver la evolución de los jugadores jóvenes. En esta valoración inicial he visto a jugadores muy interesantes y con capacidades para responder con el primer equipo”.

Identidad

“En el fútbol implantar un modelo de juego nunca tiene un fin porque uno siempre tiene que ver cosas por mejorar. Lo veo como un desafío que nos tiene que activar para crecer lo máximo. El estilo nos tiene que ayudar a ser más competitivos en los partidos. De ahí la importancia de desarrollar la identidad. Cuanto más entendamos el juego y compartamos la ambición, el sentimiento de valentía en el campo, más identidad como grupo tenemos y más opciones de acercarnos al objetivo que tenemos”.

Partido

“Tengo muy claro que la fuerza y el poder de Mestalla es descomunal. Cada partido que jugamos es transmitir eso al rival. Los contrincantes saben que jugar en Mestalla es difícil. Saben de la fuerza y el poder que tiene. Nosotros tenemos que activarnos y entregarnos para que así sea”.

Real Sociedad

“Espero un partido muy competido contra un equipo que hacen muy bien las cosas. Pero yo me centro en mi equipo. Hemos crecido y los jugadores han sentido que pueden competir los partidos y que están preparados”.

Llegada al Valencia CF

“Vine con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a los jugadores y también vine con la responsabilidad de dar mi opinión constante de informar a la Dirección Técnica de cuál es el sentir que tengo de la evolución de la plantilla. Tengo una comunicación diaria y fluida. Se están cumpliendo todos los pasos que se tienen que cumplir para hacer las cosas como creo que se tienen que hacer”.