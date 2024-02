Calleja: "Le doy mucho valor a lo que se está haciendo. Se está intentando sanear el club"

El entrenador del Levante UD Javier Calleja no ha eludido ninguna pregunta ni del mercado ni de la situación actual que vive la plantilla de cara al trascendental partido que les mide este fin de semana al Español, uno de los rivales más complicados de la categoría.

El mercado

Pese a la situación económica del club, los granotas han hecho un esfuerzo por reforzar la defensa tras la salida de Vezo, sin embargo, los aficionados esperaban más llegadas para tratar de reforzar al equipo.

Esta situación genera "cero impotencia", en Calleja que la vive "como es y muchos no lo hacéis. En el levantinismo y en la prensa lo hay, se sigue pensando en cuando el equipo estaba en Primera y no en la actualidad. Como sé lo que hay y los problemas le doy mucho valor a lo que se está haciendo. Se está intentando sanear el club. Creo en mis jugadores y en el día a día, se dejan la piel en cada encuentro y así podremos salir con la cabeza alta”.

Respecto de si l allegada de Maras se empeora o mejora la plantilla, es algo que se verá "en función del rendimiento que dé Maras. Sabemos lo que nos ha dado Vezo, pero Vezo ya no está. Ahora tenemos que ver el rendimiento que da Maras y el resto de defensores que hay en el equipo, a los que también se les abre una oportunidad, ya que con Vezo en el equipo a lo mejor han tenido menos minutos. Tengo que pensar en los que están y sacarles el máximo rendimiento, saber cuáles son las circunstancias y vivir la realidad del club"

Pese a que el mercado está cerrado, todavía hay margen para que el Levante pueda hacer algún otro movimiento, entre ellos inscribir de nuevo a Jose Campaña, una opción "que sigue ahí. Depende de lo que permita LaLiga. Siempre estaré abierto a que Campaña esté con nosotros, sé lo diferencial que es con respecto a otros jugadores", ha reconocido el técnico.

El rival

El entrenador espera un equipo "que salga con una intensidad máxima y hay que salir con esa intensidad. Si la igualamos y sabemos afrontar el partido como toca tendremos nuestras opciones. No sé hasta qué punto se podrá formalizar o no, pero he escuchado que se nos compara al Espanyol con nosotros".

uno de los hombres en el punto de mira es Carlos Álvarez pero "está al cien por cien. Tenemos argumentos para ganar a cualquiera y en cualquier campo, salvo el partido del Espanyol en casa, todos fueron así. Nuestro objetivo es ganar al Espanyol y creer para poder aspirar a estar en Primera División

Esta segunda vuelta es "una oportunidad muy buena para ganar a rivales directos. Vamos a tener opciones de poder hacerlo. Si lo hacemos nos meteremos y distanciaremos de los de atrás. Nos daría seguridad. Después de marzo será otra historia, pero hay muchos metidos. Lo importante será ver cómo llegamos a los últimos cinco partidos", ha concluido el entrenador.