Calleja: "Todo el esfuerzo se va a la mierda, no lo entiendo"

La derrota del Levante UD ha dejado un mal sabor de boca, no sólo por los tres puntos que se quedan en Barcelona ante un rival directo, a esto hay que sumar el error clamoroso e inexplicable de los colegiados no señalando penalti en una acción clara, que además precede a otro penalti que le da la victoria a los locales cuando el partido estaba empatado.

Tras el encuentro, Javier Calleja, entrenador del Levante UD, se mostró muy enfadado en sala de prensa. Pese a que reconoció que en directo "haya dudas", no entendió que el VAR no analizase la jugada, "he visto las imágenes, y no entiendo cómo no le llaman para verla. Es incomprensible. Hay mucho trabajo detrás, hemos hecho un partidazo y los jugadores están destrozados. Todo el esfuerzo se va a la mierda, no lo entiendo".

Si no fuera tan clara, te callas, pero hoy se ha visto que se ha querido ver una y la otra no

En lo que respecta al juego del equipo "me voy orgullosísimo. Así vamos a ganar muchos partidos. Hemos hecho todo para la victoria hoy. Y otra vez una jugada polémica nos penaliza. Para todos es clarísima, excepto para el árbitro y se repite una vez y otra, y el año pasado con un penalti discutible se nos va el ascenso. Si no fuera tan clara, te callas, pero hoy se ha visto que se ha querido ver una y la otra no", reconoció el técnico.

Pablo Martínez, contundente

Pedimos respeto y que se vea esto bien, lo de hoy no puede pasar

Las voces más autorizadas del vestuario tampoco se quedaron al margen. En este sentido, Pablo Martínez, uno de los capitanes, reconoció que "se ha visto muy clara la acción que nos priva de una victoria aquí. Creo que hemos sabido reponernos del primer gol. Hay que mirarla porque es minuto uno, pero hemos hecho un buen partido para llevarnos los tres puntos y no ocurre por decisiones".

El capitán pidió "que se respete al Levante, porque es muy difícil ganar en esta categoría y juegan con el pan de muchos. Pedimos respeto y que se vea esto bien, lo de hoy no puede pasar, No tiene explicación y las conversaciones no son claras. Uno te dice una cosa y arriba pasa otra. No estaba en el campo pero me cuentan que no han sido claro, que salgan y lo expliquen".