Calero: "Se puede mejorar, seguro, pero lo vamos a hacer, que la gente siga ilusionada"

El Levante UD empató sin goles en casa ante el Real Oviedo en un partido que sirve a los de Calero para dejar de nuevo la portería a cero y seguir instalados en la parte noble de la clasificación.

El rival "ha estado agresivo para defendernos a Carlos, a Brugui y a Morales, pero aún así hemos tenido situaciones que cambian los partidos. Ha costado porque nos lo han hecho difícil y porque nos ha faltado circulación. Me daba pánico que se convirtiera el partido en un idea y vuelta", explicó el entrenador al término del encuentro.

Venía con la ilusión de ganar, por supuesto, pero hay que saber ser sensato

Con Iborra "hemos frenado eso. Si alguien tenía que haber ganado, éramos nosotros, pero aquí no es a los puntos, eso es en boxeo. Hay que seguir trabajando., hemos sumado. Ganar dos seguidos en casa también es muy difícil. Venía con la ilusión de ganar, por supuesto, pero hay que saber ser sensato", dijo el técnico.

Máxima igualdad en la categoría

La categoría "no tiene igual. Está espectacular. En Primera todos sabemos quién va a ganar La Liga, hay dos o tres, pero aquí no sabemos. No sabes quién va a ganar ni quién va a descender. Tenemos que entender la categoría, no siempre se va a poder ganar", comentó Calero.

No permito que nadie sea ni un gramo de pesimismo. Se puede mejorar, seguro, pero lo vamos a hacer, que la gente siga ilusionada

Respecto al juego, reconoció haber tenido "mucho escape en la primera parte en la derecha. Nos ha faltado atacar la profundidad y alguna acción individual, cuando hemos llegado. Si no hubiéramos ganado, evidentemente. Reitero: se suma un punto y seguimos haciendo muchas cosas bien".

Además quiso mandar un mensaje a los aficionados: "No permito que nadie sea ni un gramo de pesimismo. Se puede mejorar, seguro, pero lo vamos a hacer, que la gente siga ilusionada".