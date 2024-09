Calero: "Pasaremos dificultades, pero con el público entregado, se notará en el campo"

El Levante UD de Julián Calero vuelve al Ciutat en la quinta jornada que además supone un derbi autonómico, en este caso frente al Eldense de un granota confeso como es Dani Ponz, formado como entrenador en la escuela levantinista.

Para el entrenador del Levante, "ganar en nuestro estadio y sumar el segundo consecutivo será lo importante. La clasificación no me preocupa. Lo que quiero es que el jugador se posicione en lugares que le den confianza. Quiero que nos pasen cosas buenas. Hay que entrar en esa dinámica".

Este es el segundo partido como locales, y viendo el rendimiento del equipo, es normal que la gente "se ilusione porque competimos bien, pero en casa somos una incógnita. Espero que sea para bien. Jugar en el Ciutat significa echar al público de nuestro lado. Pasaremos dificultades, pero con el público entregado, se notará en el campo. Les pido que sean capaces de echarnos una mano. No quiero un equipo con vértigo", ha reconocido el entrenador..

Iborra y Kochorashvili

Después de ver a Iborra jugar en el eje de la zaga, Calero ha reconocido ver "muy bien" al de Moncada y poder usarlo "como de central y de mediocentro, aunque prefiero usarle de medio. Cada vez está más integrado y cogiendo ritmo. En Eibar le metí de empujón. La media hora que hizo en Cartagena fue interesante. Estoy muy contento con él", ha explicado el técnico.

En cuanto al Georgiano, ausente en Cartagena por estar con su selección, ha remarcado que aporta "registros diferentes. Es un rematador y un chico con una envergadura tremenda. Tiene que ser más ágil pero tiene la base. No marcó, pero no me quedo con eso, sino con las soluciones que nos dio".

Preguntado por Espí, ha dicho que el rendimiento "no tiene que ver con el gol, sino en cómo te comportas. Le dije que estuviera tranquilo. Tiene un cuchillo de punta y el gol es un melón. Va a clavar bien. Nos va a ayudar y a dar alternativas diferentes en el juego, ha concluido el madrileño.