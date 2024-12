Baraja: "Prefiero que el foco esté en mí y que liberéis a los jugadores"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este martes preguntado por su futuro que prefiere "que el foco esté" en él y que liberen "a los jugadores" y reivindicó que no se les ponga en duda: "A mis jugadores no me los toquéis y menos poner en duda su compromiso e implicación. Por aquí no paso", aseveró el técnico.

"¿Vamos a poner en duda su compromiso con el club? Hay cosas por las que no paso", afirmó en rueda de prensa el técnico del Valencia, que subrayó que las declaraciones de su agente, Manuel García Quilón, que dijo en Radio Marca que en a veces llegaba a entrenar "a siete jugadores de Segunda RFEF" buscaba "defender" su trabajo".

"No creo que haya dicho nada que pueda molestar a nadie. Hay que poner en antecedentes. Venimos a pecho descubierto con una situación difícil y salvamos el match ball, y la temporada pasada acabamos por encima de las expectativas y ahora cuando los resultado no van, lo que pretende es defender mi trabajo", señaló.

Así, Baraja apuntó que "los resultados te ponen el foco" y "si no ganas, es una realidad", pero está "preparado para aguantar la presión" en una situación que le sacan "punta a todo", porque están "crispados".

Preguntado por si siente la confianza del club, Baraja sostuvo que "el movimiento se muestra andando, y la realidad es que la confianza está", pero él está "para sumar y para construir",

porque él se ha "adaptado a las capacidades económicas y el trabajo" que están haciendo.

"Podemos quedarnos con lo último, pero hay un trabajo de muchas cosas, no solo de apostar por jugadores jóvenes, sino de conformar identidad de un equipo. El Valencia está haciendo una valoración positiva sobre mí, porque confío en mi trabajo y creo en la plantilla para cambiar los resultados. Yo siento esa energía", insistió.

"Cuando los mejores entrenadores están discutidos, ¿cómo me puedo quejar yo?", incidió Baraja, que concluyó que Quilón pretendió defenderle a él, "lógicamente". EFE