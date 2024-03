Baraja: "Hemos vuelto a demostrar que somos una afición fantástica"

El partido contra el Real Madrid venía marcado por muchos condicionantes extra deportivos y aunque Vonicius volvió a tener un mal comportamiento con constantes encontronazos con los jugadores del Valencia y con desafíos al banquillo local y a los aficionados del Valencia, el comportamiento de Mestalla volvió a ser ejemplar una vez más.

Estos partidos de alta tensión "forman parte de lo que podía pasar.Que piten es habitual en el mundo del fútbol. Hemos vuelto a demostrar que somos una afición fantástica. Aquello que pasó no tiene que volver a suceder", dijo Baraja.

Los enfrentamientos como este se viven así "sin faltar al respeto y conversas con el árbitro siempre que lo hagas con respeto. La sensación es que a veces protestamos demasiado los entrenadores", matizó el entrenador.

Última acción

Gil Manzano fue el protagonista en una última jugada que nunca debió de suceder. Antes del lanzamiento del último saque de esquina con el tiempo ya cumplido, el colegiado avisó de que esa sería la última jugada, y tras el remate pitó el final de partido. No obstante el rechace de la defensa cayó en las botas de Brahim que puso un centro que Bellingam envió al fondo de la red, pero el gol no subió al marcador.

El árbitro "dice que se va a acabar el partido y cuando la pelota sale hacia fuera pita. El gesto es de que no vale la acción. A partir de ahí hay polémica. Entiendo que el Real Madrid pueda protestar. Es normal, siempre que se haga con respeto. No voy a comentar nada más. Ha decidido que era el final y ya está", explicó el técnico.

El 2-1 "nos ha hecho llegar al descanso algo frustrados y nos ha condicionado al tener una distancia más corta, pero es algo que podía pasar. Nos hemos sobrepuesto y el equipo me ha gustado en el tramo final. Con el apoyo de la gente, hemos tenido un buen empujón en la parte final. Lejos de caer, nos ha revitalizado. Es una pena que Peter no haya acertado en las que ha tenido", declaró Rubén Baraja.

Aunque el vallisoletano dijo que el punto sabía a poco el Valencia estuvo mucho tiempo con el marcador a favor "y en la parte final hemos ido a buscar el 3-2, y hemos tenido la posibilidad de hacerlo en las últimas acciones. Nos habría gustados sumar los tres puntos, pero tenemos que estar contentos por sumar uno aunque sepa a poco".

Mestalla ejemplar

Mestalla no tenía nada que demostrar "pero hoy teníamos la oportunidad de demostrar que tipo de afición somos. El partido ha ido en lo que tiene que ir un partido de fútbol. La afición aprieta y sabe que el equipo necesita su apoyo. Hay mucha rivalidad y la gente silba. Mestalla ha vuelto a dar una buena sensación siempre con el ambiente propio de este tipo de partidos" apuntó Baraja.

Tener al Real Madrid en una situación en la que se podía haber sumado los tres puntos "sabe a poco, pero creo que hemos competido muy bien. Hemos tenido nuestra identidad en el partido y el equipo ha sido continuo. El Real Madrid no nos ha generado gran peligro. El trabajo no nos ha servido para ganar, pero sí para darle valor a un punto logrado con el apoyo de nuestra gente, que ha vuelto a ser fundamental. Creo que tenemos que estar contentos con el resultado, aunque no habría gustado ganar", concluyó el técnico.