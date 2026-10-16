El Ayuntamiento de Valencia aprueba una licencia urbanística complementaria para el Nou Mestalla

El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde a una modificación de la licencia urbanística del Nou Mestalla para atender a soluciones definitivas en cubierta, museo o servicios, así como adaptaciones a nuevas normativas de FIFA para eventos deportivos internacionales.

Las principales actuaciones que se proponen en esta modificación al proyecto son: la definición especifica del tipo de cubierta, matizando las soluciones del proyecto respecto a las opciones que existían en la edición preliminar de la documentación del proyecto básico modificado y de ejecución presentada en el Ayuntamiento tras la licencia otorgada.

La aparición de un área logística para almacenaje en la planta sótano -2 según estándares FIFA. Un nuevo paquete de servicios vip en la tribuna VIP este similar al que ya existía en el Oeste. Una redistribución de la grada de prensa y sus cabinas según nuevos parámetros de UEFA en Liga de Campeones, ajustes en el sistema de ventilaciones en los núcleos principales de escaleras y aparcamiento este y en el área de espacio exterior para la reserva de espacios de VMP, la definición de la instalación fotovoltaica en el perímetro de la cubierta, y la solución definitiva del del Museo VCF en planta primera.

Tras estas modificaciones, las superficies de ocupación construida y computable del edificio son; 40.431,70 m2s de ocupación, 223.392,00 m2t construidos, y 42.139,50 m2t computables, manteniendo el aforo bruto máximo del estadio en 70.044 espectadores.

Además, se dispone un total de 2.012,30 m2 de superficie para aparcamiento de bicicletas, planteando el proyecto una reserva de zonas sin uso