Tebas: "Es una exigencia que el Valencia tenga un mejor estadio"

Javier Tebas ha sido protagonista en una rueda de prensa de más de una hora de duración en la Escuela de Radio Pedro Morata. El presidente de La Liga ha vuelto a insistir en su defensa a Peter Lim al afirmar que "si me dicen la causa fundamental de las pérdidas de los años en los que el Valencia se encuentra en causa de disolución para mi han sido la pandemia más no clasificarte para Champions y tener jugadores con precio de Champions": E insistía en que "el Valencia podría estar mejor pero no está tan mal como se dice". Y sobre aquella posible venta al Príncipe de Johor con quien llegó a hablar la ha calificado como "una frikada, será amigo de Peter Lim pero nunca lo vi como comprador del Valencia. Es verdad que habló una vez conmigo pero prefiero no recordar el momento porque no aportó nada en mi vida personal".

Para Javier Tebas es obligación acabar el nuevo Mestalla

El Presidente de La Liga también se ha referido al dinero que el Valencia ingresará del Fondo CVC y más concretamente a los 80 millones que destinará a acabar el Nuevo Mestalla. "no conozco el proyecto pero con 80 millones se pueden hacer muchas cosas en el estadio. Recuerdo que cuando lo presentó Soler aquello era un cinco estrellas. Cuando no lo hemos podido acabar nos quejamos porque no lo podemos acabar y cuando lo vamos a acabar porque no es suficiente. Aquí lloramos siempre. Con 80 millones se puede acabar seguro otra cosa es que queramos que sea el nuevo Bernabéu que sospecho que no lo va a ser pero que va a ser un estadio de primer nivel europeo no tengo ninguna duda". Y sobre si con La Liga Impulsa es una exigencia para el Valencia afirmaba que "no es una exigencia normativa pero es una exigencia que tenga un nuevo estadio, en el proyecto Impulsa es una exigencia para un equipo como el Valencia".

La relación de Lim con la afición del Valencia

Para Javier Tebas la relación de Peter Lim con sus aficionados es "como una montaña rusa. Cuando vino se manifestó mucha gente en Mestalla, cayó, volvió a subir con Marcelino y Mateu y ahora estamos aquí abajo... No es que yo mantenga una relación de amistad con él pero procuro dar mi opinión de aspectos que pueden ayudar. Es evidente que si tuviera que darle algún consejo le daría uno igual a cuando llegó Mateu porque no es bueno que exista una distancia entre la sociedad civil con el Valencia. A veces se producen pero no es bueno y estoy seguro que Peter lo sabe".

Y sobre la "censura" en televisión a las protestas del minuto 19 contra Lim en Mestalla reconocía que "no lo sabía. Lo que si puedo decir es que nosotros retransmitimos nuestro evento a todo el mundo y no no gusta retransmitir los problemas de los clubes porque no favorece a la imagen de La Liga. No creemos que sea lo bueno para que nuestros derechos valgan mucho más. Como se dice los trapos sucios se lavan en casa. No nos gusta transmitir esas cosas pero no porque censuremos".

Defensa de Quico Catalán

El presidente de La Liga tenía mucho interés en defender la gestión de Quico Catalán al frente del Levante. Pese a que ninguna de las preguntas han girado sobre ese tema ha sido él mismo quien ha querido concluir la rueda de prensa defendiendo al presidente del Levante UD. "Me da pena que se pueda criticar la gestión del Levante, pensad que es Centenario y no siempre va a estar en la máxima categoría y pensad lo que era el club hace diez años y lo que es hoy. Además tampoco las pérdidas son para preocuparse muchísimo".