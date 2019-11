Rubiales contraataca a Anil Murthy

Rubiales sigue erre que erre con su particular defensa del nuevo formato de la Supercopa y su reparto económico diferencial por "ratio" entre los cuatro participantes.

Y sigue en la pelea a tenor de las declaraciones que esta mañana ha hecho en las Islas Baleares donde el máximo mandatario se ha mostrado sorprendido por ya que "cuando antes no se habian clasificado para la final era una buena noticia para ellos por lo que creo que hay algo de ventajismo (por parte de los valencianistas)". Un Rubiales que además ha relatado un pasaje que se produjo el día antes de la final de copa en Sevilla donde "Anil, me decía que al menos tenía que garantizar un millón y medio de euros a los valencianistas, entonces cuando hoy escucho que solo tienen garantizados un millon más... pues extraño".

Pero Rubiales no se quedó ahí, e intentando justificar la disparidad de cantidades a percibir, "entendemos que en la Champions, en la liga hay ratios de cobro por palmarés. Si Anil no quiere participar en un trofeo donde el acumulado de trofeos tiene un peso específico no debería participar en la Liga o en la Champions porque hay un histórico que pesa mucho".

Cerrando su mensaje hacia los de Mestalla con un "es fácil movilizar a las masas y lanzar un mensaje poco objetivo pero esta es la realidad"