Rodrigo: "No me he muerto ni nada parecido por no fichar por el Atleti"

El delantero del Valencia habla en una entrevista en ABC

Rodrigo Moreno ha hablado de todo lo sucedido este pasado verano con su no fichaje por el Atleti. Aunque reconoce que "no fue una desilusión quedarme en el Valencia o no fichar por el Atlético, no me he muerto ni nada parecido. Estoy muy bien donde estoy y vamos a seguir peleando los objetivos".