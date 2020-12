Paco López: "No voy a dejar que mi futuro condicione mi presente"

La situación es la que es y en el lenguaje futbol que, con los números, la situación de Paco López se tambalea, es una realidad. Mañana ante el Getafe será un match ball a salvar si no se quiere entrar en una situación en la que la continuidad del entrenador sea un debate antes y después de cada partido. El técnico de Silla, a pesar del silencio de la dirección deportiva y de la junta directiva cuenta con el apoyo de la plantilla a la que se ha referido en la rueda de prensa previa al encuentro ante los de Bordalás, "el vestuario sigue trabajando muy bien. La implicación y el compromiso es total. Todos queremos que el resultado final sea mejor. Ya sabéis que las victorias dan muchas más tranquilidad. El resultado tiene que llegar desde la confianza."

Respecto al apoyo del club Paco López también hablo, "siempre he dicho que me he sentido apoyado y respaldado. Todos sabemos y no soy tonto, sabemos loq eu puede pasar cuando los resultados no salen. Una cosa es lo que me transmitan y otra la que pueda pasar. No voy a permitir en mi vida que mi futuro me condicione mi presente. Uno tiene que centrarse en el presente, mas claro, el agua".

Para cambiar la dinámica, el entrenador valenciano aludió a que "yo sigo insistiendo. En un partido pasan tantas cosas e influyen tantos factores que no es fácil acertar y decir que este es el motivo por el cual le está costando ganar. Una de las razones es que estemos más acertados. Para estar más acertados, hay muchas otras cosas que debes hacer mejor. El equipo hace muchas cosas bien. Siendo objetivos, en los últimos partidos que han sido empates, que alguien me diga un solo partido en el que no hayas podido ganar. Ya no digo merecido, has podido ganar y perder. Para mí ha tenido mucho que ver el acierto. Hemos tratado de buscar muchas alternativas sin perder nuestra esencia. La gente del vestuario sigue creyendo y tratando. El ejemplo es el otro día en Valladolid. El equipo terminó buscando la victoria. Eso es un ejemplo de que el equipo está muy vivo y quiere hacer bien las cosas."

Un Paco López que se enfrenta a aquel equipo con el que debutó en primera como entrenador del Levante, rival al que conoce muy bien, "nos conocemos bien. Nos hemos enfrentado ya varias veces. El Getafe tiene unas señas de identidad muy claras. Sabe perfectamente a lo que juega. Trata de jugar siempre muy alta. Es el equipo que menos pases se da en su campo. Le gusta jugar en campo contrario. No te deja espacios y es muy agresivo. Es muy difícil de batir. Lo viene demostrando durante los últimos años."