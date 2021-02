Morales seguirá siendo el comandante del Levante UD

Recibió una llamada Jose Luis Morales al acabar el encuentro ante el Villarreal, era una llamada del presidente Quico Catalán para intentar cerrar una cita para el jueves con su representante, Javier Piquer, el futbolista y el presidente.

Esa reunión se dio y lo que parecía que era lo único que faltaba dejó de ser una apariencia para ser una realidad, acuerdo y a otra cosa.

Un acuerdo que era necesario para que ese "problema", ese "run run" dejara de pulular en el vestuario, y precisamente ha sido oficializado con ese vestuario, en la mañana de este viernes, ante todo el equipo. Paco López daba paso a unas palabras que quería decirles a el capitán a la plantilla, una cámara como testigo y unas palabras, las siguientes, "Todos sabéis cuál es mi situación. Es una situación difícil pero al final se ha llegado a buen puerto. Se ha llegado a un acuerdo. Quería daros las gracias a todos, sobre todo a los que últimamente habéis estado más cerca de mí. Coke el otro día, Posti, Aitor sobre todo. Daros las gracias al cuerpo técnico también por todo la confianza. A los fisios también por acompañarnos en los buenos momentos y en los malos. Agradeceros todo el cariño que me demostráis cada día. Ya sabéis que para mí el Levante lo es todo, me ha dado la vida profesionalmente y personalmente también. Quería deciros que en un par de horitas firmaré mi renovación para los próximos dos años. Que sigamos haciendo historia y que sigamos llevando este escudo donde se merece. No lo sabía nadie. Sois los primeros en enteraros. Me vais a tener que seguir aguantando un par de añitos más". Después todo fueron abrazos con los compañeros y los trabajadores que estaban en Buñol por la ascendencia del de Coslada en el club.

El Comandante firma un contrato de dos años mas uno opcional, ascendiendo sus emolumentos a unos dos millones de euros brutos, con lo que podría verse con la elástica de los granotas hasta los 36 años, cumpliendo su sueño de poder acabar su carrea con los del Ciutat de Valencia.