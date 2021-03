Manolo Salvador: "Ojala no tuviéramos que vender pero la realidad es otra"

Fue oficial el pasado viernes cuando el Levante UD hacía oficial lo que era un secreto a voces, la renovación de Manolo Salvador y David Navarro junto a su equipo en la dirección deportiva del cuadro granota hasta el 2023, con un cambio, ambos dos ocupan el mismo cargo, secretario técnico.

Los dos, hoy, han sido protagonistas en la sintonía de Onda Deportiva Valencia, donde han analizado la actual situación de los levantinistas, en una temporada donde ahora mismo se está decimo en tabla, a doce puntos del descenso y habiendo estado a escasos minutos de haberse metido en una final de Copa, temporada a la que hacia referencia David Navarro, “firmaríamos un temporada como esta, lo de la copa ha sido muy bonito, todos los años, hay que ser ambicioso y nos reservamos a una final pero con público”, Manolo Salvador apuntaba a que fue “una decepción tremenda sobre todo porque el gol llega en prorroga, de un rebote y más cuando ya esperabas los penaltis y a la lotería, aunque fue una experiencia inolvidable y ojalá podamos volver es esas”.

Volviendo a los artífices de esa temporada Salvador recapacitaba sobre que todo se ha dado a pesar de la ausencia durante mucho tiempo de jugadores importantísimos como Campaña o Bardhi, “este equipo tiene actitud, esas bajas son una desgracia pero han emergido otra serie de jugadores como el caso de De Frutos o Roger y Morales, que ya estaban pero que están a un nivel magnifico”.

Otro de los futbolistas que ha despuntado ha sido Dani Cárdenas al que se refería David Navarro asegurando que “lo convencimos para seguir y ha demostrado que tiene el nivel para estar ahí, para tener la portería cubierta para los próximos años. Nosotros queremos la mayor competencia en cualquier puesto, esto enriquece a la plantilla”, una aparición que abre la posibilidad de mirar a la hora de vender debido a las apreturas que te marca el limite salarial, Manolo Salvador, “ya se sabe que estamos medio obligados a realizar alguna venta, ojalá no pero la realidad es esta, el caso de Dani de De Frutos… nos gustaría que estuvieran un año más, en el caso de De Frutos no sabemos nada del Real Madrid y estamos convencidos que el año que viene rendiría más. El fichaje de De Frutos es fruto del trabajo de todo el equipo, el jugador no tuvo gran protagonismo en el Valladolid el año pasado pero nosotros miramos sus condiciones, velocidad, definición de centros, definición cara a puerta…”.

Uno de los culebrones de la temporada ha sido la renovación de Jose Luis Morales al que David Navarro no vio en ningún momento su marcha, “nosotros estuvimos en la gran mayoría de las reuniones” apuntaba Salvador mientras que David Navarro declaraba que “confiábamos en su levantinismo, no lo vimos peligrar, Morales demuestra que está en su cuarta o quinta juventud y debe retirarse aquí con nosotros”, “hemos conseguido renovar a jugadores que no miramos por edad, miramos por rendimiento y por lo que te pueden dar como Roger y también Miramón”.

Respecto a los mas veteranos, Roger y Morales, David Navarro apuntaba que “me sorprende que no hayan ido a la selección, quizá por que han llegado más tarde”.

Otro de los nombres es el de Paco López, que a Manolo Salvador le da la “tranquilidad de no tener que pensar en buscar entrenadores, además de que la comunicación es magnifica”.

De renovados a los que están por renovar son Duarte y Postigo a los que David Navarro se refería, “tienen una clausula por partidos y confiamos en que su futuro estará ligado al Levante”.

Uno de los jugadores que están rayando un gran nivel es Carlos Clerc, por el que ya se han fijado diferentes equipos, incluso de la Premier, un nivel que incluso como dice el propio Manolo Salvador “está para ser llamado por Luis Enrique” mientras que David Navarro apuntaba a que “es normal que levante intereses pero tiene un año más más otro opcional y estamos muy tranquilos”.

Otro de los temas candentes entre la afición es el objetivo, el de dar un paso más, el de ya no solo pensar en la salvación, David Navarro responde, “entiendo a la afición en ese aspecto, somos ambiciosos pero hay que ser realista, tener los pies en el suelo, comparándonos con los equipos que están en Europa… nos triplican en presupuesto o más, tenemos que ser ambiciosos, conseguir lo antes posible la permanencia y luego ir partido a partido y por supuesto acercarte a la mejor posición pero poner como objetivo Europa… no hay ni que nombrarlo. Nosotros hacemos el equipo que creemos más competitivo, con nuestras limitaciones y no obsesionarse con ese objetivo europeo, eso son palabras mayores”, Manolo Salvador también apuntaba al respecto, “estamos a dos partidos del objetivo y la realidad es que entiendo a la afición y yo soy ambicioso, si se consiguen esos dos partidos pues lo que vamos a intentar, con el presupuesto que tenemos, es mejorar al equipo, y si cada años vas mejorando pues estarás ahí, conseguiras el objetivo de la salvación y como decía David, partido a partido y no renunciar a nada, poniendo los pies en el suelo, ir a por todas que pueden ser históricas”.