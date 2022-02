Lisci: "Tenemos que trabajar y callar, vender motos no sirve"

A los 40 segundos el Levante ya perdía en el Coliseum. Un ex levantinista, Enes Unal, hacía el primer gol. Y luego llegaron el segundo y el tercero. El equipo granota volvió a demostrar una vez más su posición de colista. Al acabar el encuentro Postigo afirmaba que "el equipo no está dando el mínimo que exige la categoría". Y así es. El mismo Alessio Lisci reconocía sobe esas palabras que "por momentos sí. Estoy de acuerdo".

Alessio Lisci no dirigió al equipo desde el banquillo al estar sancionado. Pero si fue quien compareció en la rueda de prensa. Lisci afirmaba rotundamente que "lo que hay que hacer es callar y trabajar. Vender motos no sirve de nada. Vamos a seguir trabajando para que se nos dé una nueva oportunidad".

Mensaje a la afición levantinista

El técnico granota quiso agradecer el apoyo de los aficionados desplazados hasta Getafe "una vez más les doy las gracias porque son increíbles. Les prometo por mi parte y por el equipo que seguiremos trabajando. Solo podemos darles las gracias, no podemos decir más".

El Getafe el que mejor se ha reforzado

Alessio reconocía que su rival, el Getafe "ha sido el que mejor mercado ha hecho en enero. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido por clasificación y porque no era fácil convencer a los jugadores, ellos sí han podido y nosotros hemos hecho lo que hemos podido".

Similitudes con el partido ante el Villarreal

Para el técnico granto no hay similitudes con el partido ante el Villarreal pese a que en aquel encuentro el equipo a los diez minutos ya perdía 2-0. Esta vez bastaron 40 segundos para ir por detrás en el marcador. "No creo que haya sido parecido al del Villarreal. Si analizamos las ocasiones el Getafe no ha hecho más que nosotros. Evidentemente han marcado gol y han merecido ganar porque si uno marca y el otro no el que marca merece ganar. A nivel de intensidad han sido muy superiores a nosotros"