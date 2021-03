Los levantinistas preparan el derbi mirando la enfermería

Ha vuelto al trabajo en la mañana del martes el cuadro levantinista en la preparación del derbi ante el Valencia del próximo viernes en el Ciutat de Valencia. Una preparación que viene después de uno de los peores partidos desarrollados por los granotas y con la eliminación en semifinales de Copa en la memoria.

Sería como un bálsamo una victoria ante los valencianistas a un equipo que parece "tocado" y que además ha venido acumulando bajas en los últimos encuentros y que en muchos de ellos parece que se encuentran en la última fase de recuperación.

En la vuelta al trabajo de este martes Rober Pier y Sergio Leon se han ejercitado sin problemas, el primero, lesionado ante el Athletic en Copa y el segundo baja por virus ante la Real Sociedad.

Siguen si ejercitarse, Campaña que podría no reaparecer esta temporada, Melero, al que en torno a 10 días se le espera que vuelva al trabajo y se está muy pendiente de Postigo que todavía no se ejercita con los de Paco López al igual que Radoja que apura sus posibilidades de poder llegar aunque todavía no ha saltado junto al resto de sus compañeros