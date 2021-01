Javi Gracia sigue a la espera de refuerzos

Estamos a 20 de enero y se acaban los días de un mes donde el Valencia tiene la oportunidad de reforzarse, aunque hoy, a 20 de enero el Valencia sigue sin avanzar en ningún jugador que pueda sumarse a la plantilla. Las limitaciones impuestas por el máximo accionista, no se invierte en nadie, cesiones a coste cero y sin obligaciones futuras, lastran y limitan las posibilidades de los de Mestalla. Además de las complicaciones propias de un mercado, que si ya es complicado de por si, con la pandemia hace que los entrenadores sean reticentes a desprenderse de jugadores de los que podría tirar mano en caso de un brote.

Con ese panorama Javi Gracia ha respondido a las preguntas respecto al mercado que se le han hecho en sala de prensa en la previa del partido ante Osasuna. "Estoy en la situación en la que estábamos la semana pasada., No tengo noticia sobre el avance de ningún jugador. Estoy centrado en preparar los partidos que tenemos muchos en poco tiempo".

Además al técnico navarro se le ha preguntado por si había hablado con el presidente Anil Murthy sobre el mercado y las opciones que tiene el club que entrena para sumar futbolistas, "el contacto que he tenido con el presidente fue hace tres días. estuvo viendo una parte del entreno. En esa reunión me comunicó que el club sigue trabajando, nada diferente a lo ya tratado. Fue una reunión informativa. Mi opinión sigue siendo la misma. Creo que tienen interés en reforzar el equipo y yo sigo centrado en mi trabajo", incidiendo además en que "me preguntáis la información de la reunión y yo lo traslado. Yo digo que creo que siguen trabajando y que hay ese interés. Lo sigo sin ninguna connotación de excepticismo", finalizando con "en más de una ocasión he dicho que ya transmití mi opinión sobre este tema. Yo poco puedo hacer más."