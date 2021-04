Javi Gracia: "No representa lo que queremos del fútbol"

Al igual que el Valencia CF la postura de Javi Gracia respecto a la creación de la Superliga es clara."Todas las cosas se pueden mejorar y en esa lucha están los organismos responsables del fútbol. No estoy capacitado para tomar decisiones y piensan en el bien del fútbol y deben pensar en un fútbol mejor pero pensando en el fútbol. Oígo cosas de que los jugadores no pueden jugar aquí o allá. Vamos a proteger a los jugadores" manifestaba el técnico valencianista.

Y volvía a insistir afirmando que "lo que opino es que me gustaría que el fútbol mejorara. Cada uno lo ve desde su interés y el que debe prevalecer es proteger el juego y los jugadores y creo que eso no está pasando, pero tampoco está pasando ahora. Vamos a ver qué manera. Haremos lo que nuestra profesión nos deje. Se trata de proteger a los futbolistas y a sus aficionados que son los que tienen que disfrutar. No se trata de jugar muchos partidos. Hay que graduar bien las decisiones".