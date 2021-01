Hoy venía pensando en... si debe el Valencia destituir a Gracia

hoy venía pensando en… el futuro de Javi Gracia. ¿Debía el Valencia destituir a su entrenador? Porque tras la reunión LIM-MURTHY han decidido seguir confiando en él. ¿Hasta cuando? No lo sé

Es evidente que en circunstancias normales ya estaría destituido. Los números son de eso: de cese. Última victoria el 8 de noviembre y desde entonces 5 empates y 3 derrotas. Solo 3 victorias en 17 partidos. Empatado con el elche que cierra los puestos de descenso. Y lo que es peor: sin jugar a nada y con una dinámica negativa. Argumentos más que contundentes para prescindir de tu entrenador.

Pero, ¿echar a Javi Gracia solucionaría el problema? Posiblemente, seguramente no. El problema de este Valencia va más allá de Javi Gracia. Un entrenador que se quiso marchar y que por dinero no pudo hacerlo y en el que ya no cree más de la mitad de la plantilla es uno de los problemas. El otro, el más grave, apunta hacia arriba.

Si Anil o Lim pensaban de verdad que desmantelar el equipo no iba a traer consecuencias graves, que miren la clasificación: ahí están los resultados de su inoperancia, pasotismo, ignorancia y malhacer. Lo de hoy no es más que consecuencia de lo hecho en verano.

Y venía pensando que hace un año estábamos pensando en cómo afrontar la eliminatoria de octavos ante el Atalanta del mes de febrero. Los valencianistas, aun con las dudas de la destitución de Marcelino, eran felices con su equipo viéndole como se codeaba con los grandes de Europa.

Hoy ya no queda nada de eso. Y por eso para esta a los Reyes Magos les pido una cosa: que echen a Gracia cuando quieran si quieren, pero… que se vayan ellos también… cuanto antes.