Hoy con Léleman venía pensando en... la reunión de Ribó con Murthy

Hoy con Leleman venia pensando en… la reunión de Anil Murthy con Joan Ribó.

Ayer la vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez, a la que han obviado de participar en la reunión, exigía al Valencia que no haga un estadio “low cost”. Y yo me pregunto… quién es Sandra Gómez para exigirle a una entidad privada cómo debe ser la construcción de su nuevo estadio?

Porque si Sandra Gómez se refiere a que tenga capacidad para 70.000 espectadores y no para 43.000 como está previsto en el nuevo diseño demuestra una gran ignorancia. Primero porque puede haber estadios cinco estrellas con capacidad para 43.000 espectadores y segundo porque a día de hoy Mestalla no supera los 30.000 aficionados por partido. ¿Qué quiere la vicealcaldesa, un estadio para 70.000 al que vayan 30.000 y haya 40.000 butacas vacías que den la imagen de un estadio vacío y desangelado? ¿Es eso? ¿O es sus declaraciones son solo populismo?

No es la primera vez que Sandra se mete donde no tiene competencia. Repetir una y otra vez, como ha hecho en el pasado, que no se va a prorrogar la ATE suena bonito y hasta te puede dar votos si atacas a Meriton, la propiedad que tiene en contra a todo el valencianismo. Pero todos sabemos que la ATE no depende de la vicealcaldía ni tan siquiera del propio ayuntamiento. La ATE, lo sabe Sandra, depende de la Generalitat y más concretamente de la Conselleria de Territori. De ahí que el nuevo proyecto se haya presentado primero ahí y más tarde, hoy, al alcalde.

Y tampoco hacer un estadio Low Cost depende de la vicealcaldía. Decirlo es tan populista como ineficaz. Nada que ver con lo que dijo Ximo Puig… si, eso de no vamos a permitir más chuleos. Él si tiene potestad para no permitirlo…