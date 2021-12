Hoy con Léleman venía pensando en... que es Navidad

Hoy con Leleman venia pensando en… que es Navidad.

Es Navidad y es tiempo de buen rollo. Es tiempo de familia y de seres queridos. Es tiempo de pasarlo bien y ser felices. Vosotros merecéis serlo y más en estos tiempos difíciles que vivimos.

Es tiempo para que los valencianistas dejemos a un lado todo ese mal rollo que nos inspira la gestión de Meriton, que nos olvidemos por un momento de nuestras luchas diarias, de nuestras diferencias. Es momento para la unión y el descanso. Para recargar pilas

Es tiempo para que los levantinistas dejen a un lado ese sentimiento pesimista de ver a su equipo hundido en la clasificación, olvidar la infelicidad que produce ver como tu equipo navega sin rumbo. Es momento de aparcar cualquier sentimiento negativo por unos días.

Es verdad que no me gustan las imposiciones. En Navidad tampoco. No quiero obligaros a ser felices simplemente por ser Navidad. Puede incluso que muchos no lo lleguéis a ser. Pero os aseguro que hacer el esfuerzo estos días vale la pena. Os lo dice alguien que por desgracia lleva 25 años sin celebrar la Navidad con su padre y 6 sin su madre. Estoy seguro que ellos la celebran juntos en el Cielo y que su deseo para mi es que sea feliz aquí.

Ojalá todos los días fueran Navidad, ojalá los 365 días del año nos esforzáramos tanto por ser felices como lo hacemos en este tiempo. Y ojalá nos diéremos cuenta, en la batalla diaria, que lo más importante siempre es estar cerca de tus seres queridos. Porque eso es la Navidad y eso debería ser la vida..